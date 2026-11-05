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前台北縣行政團隊齊聚力挺 讚李四川是最有能力的市長人選

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
前台北縣副縣長李鴻源（圖右）今到競總為李四川加油打氣。圖／李四川競辦提供
前台北縣副縣長李鴻源（圖右）今到競總為李四川加油打氣。圖／李四川競辦提供

新北市長選戰激烈，國民黨市長候選人李四川今日與昔日台北縣行政團隊同事及老戰友齊聚一堂，包括前台北縣副縣長李鴻源、陳威仁及前台北縣政府秘書長洪孟啟等約20位夥伴相見歡，李四川親自頒贈聘書，感謝老戰友們擔任競選顧問，大家笑談當年並肩打拚點滴，也紛紛為李四川加油打氣。李鴻源表示，李四川是最適合新北、最有能力的市長人選，將以豐富的市政經驗，帶領新北持續成為國際代表性的大城市。

陳威仁指出，不論在台北縣、台北市或行政院，他都與李四川共事過，非常了解他。李四川是腳踏實地的人，講話不像花言巧語的人那麼動聽，但面對各種難題，總能找出一條路，這份能力不是憑空而來，而是靠專業與實務經驗。

陳威仁說，從過去的台北縣到現在的新北市，是大家曾經一起努力的地方，也是延續周錫瑋縣長、朱立倫市長、侯友宜市長執政理念的地方，期盼在李四川未來八年裡持續發揚光大；他並大讚李四川從小琉球漁村長大，出身最基層、最了解基層心聲，拜託大家團結支持，讓踏實努力的人有機會為民服務。

洪孟啟分享，有次颱風過後，新店山區道路坍方，必須借道某社區運送搶災器材與物資，卻遭住戶拉起圍欄阻擋，李四川親自到場，展現協調力與執行力，成功解決困難，順利讓住戶願意讓路；洪孟啟說，這就是做事要有能力、更要有魄力，讓他非常感動，李四川是真正體會老百姓痛苦、把鄉親放在心上的人，「工程師」思維處理問題是世界趨勢，要以專業務實的態度，面對問題、解決問題。

李四川致詞時感性致謝老同事們專程相挺，一定全力以赴，延續過去共同努力為民打拚精神，延續各項重大建設，讓新北市變得更好，他也提到，今年選舉要取得勝利，最重要是要催出每一位支持的鄉親出來投票，他也拜託大家做他的分身，一起幫忙拉票、催票，更重要的是11月28日投下神聖一票，以實際行動支持踏實做事的人。

國民黨市長候選人李四川（前中）今日與昔日台北縣行政團隊同事及老戰友齊聚一堂，包括前台北縣副縣長李鴻源、陳威仁及前台北縣政府秘書長洪孟啟等約20位夥伴相見歡。圖／李四川競選總部提供
國民黨市長候選人李四川（前中）今日與昔日台北縣行政團隊同事及老戰友齊聚一堂，包括前台北縣副縣長李鴻源、陳威仁及前台北縣政府秘書長洪孟啟等約20位夥伴相見歡。圖／李四川競選總部提供

前台北縣副縣長陳威仁（圖左）今到競總為李四川加油打氣。圖／李四川競辦提供
前台北縣副縣長陳威仁（圖左）今到競總為李四川加油打氣。圖／李四川競辦提供

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