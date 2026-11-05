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曾聖凱提「竹北福利延續、照顧加倍」 加碼早療、家照與市幼福利

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨竹北市長候選人曾聖凱提出「福利延續，照顧加倍」政見，承諾市長鄭朝方與市公所團隊推動的現有市辦福利全數保留。圖／曾聖凱提供
民進黨竹北市長候選人曾聖凱提出「福利延續，照顧加倍」政見，承諾市長鄭朝方與市公所團隊推動的現有市辦福利全數保留。圖／曾聖凱提供

民進黨竹北市長候選人曾聖凱提出「福利延續，照顧加倍」政見，承諾市長鄭朝方與市公所團隊推動的現有市辦福利全數保留，未來積極爭取中央與新竹縣政府加碼，並增加早療陪伴、家庭照顧、市幼餐點與教保支持。

曾聖凱表示，鄭朝方提出將竹北的照顧經驗擴及新竹縣，自己將在竹北延續現有福利，推動縣市資源銜接，增加在地服務。「縣府擴大照顧，市公所接力升級，讓原有福利繼續、需要的支持增加，這就是照顧加倍。」

曾聖凱承諾「十項福利不縮水」，保留產檢、新生兒、幼兒成長、輪狀病毒疫苗、第二劑水痘疫苗、帶狀疱疹疫苗、長輩健安津貼及重陽敬老禮金等8項市辦福利，並銜接中央育兒及就學補助，讓家庭掌握可用資源。

在「黃金早療支持網」方面，將延續兒童發展諮詢、市幼專業進班及親子早療服務，結合縣級專業與個管體系，經家庭同意提供後續關懷及入學銜接，並設置專案窗口協助家長。「全齡照顧一站通」將整合公所、長照及家庭支持資源，依家庭需求協助整理服務、準備申請文件、聯繫單位並追蹤進度，減少照顧者奔波。

在公共幼教與安心餐點方面，將增加市立幼兒園在地當季、有機及產銷履歷食材，結合食農教育，完善食材來源與餐點資訊；並增加教保人員研習、教具及課程材料經費，向縣府爭取個人津貼加碼。

另提出孕產失落關懷、居家照顧耗材支持、社區共餐升級及增加兒童週末照顧量能，優先銜接中央與縣級資源，再針對不足部分規劃市級補助。

曾聖凱強調，新增照顧措施將先盤點財源、依法編列預算並分階段落實，明訂補助資格及併領方式，確保福利穩定延續。

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