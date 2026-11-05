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新北市長、議員競選活動陸續起跑 電視政見發表會直播登場

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市選舉委員會。記者王長鼎／翻攝
新北市選舉委員會。記者王長鼎／翻攝

新北市選舉委員會今表示年底新北市地方公職人員選舉競選活動即將陸續展開。其中，新北市長選舉競選活動期間訂於11月13日正式起跑；新北市議員選舉競選活動將在11月18日接續登場。選委會呼籲廣大市民密切關注各候選人發布的政見與競選動態，展現民主社會的參與熱忱。

備受各界矚目的新北市第5屆市長選舉公辦電視政見發表會，確定於11月13日上午9時至12時舉行。此次發表會將透過新北市各有線電視系統公用頻道（第3頻道）以及大豐有線電視公司YouTube頻道同步進行全程直播。民眾可透過電視或網路平台即時收看，掌握最新選情資訊與政見內容。

選委會說明，經事先調查各市長候選人意願後，這次政見發表會特別採用「辯論式」方式辦理。發表會流程規劃縝密，開場由主持人詳細說明規則，並為觀眾介紹候選人與專家發問人，隨後依序進行政見申論、發問人提問以及結論三大環節，精彩可期。

辯論環節第一部分為候選人政見申論，每位候選人均享有12分鐘的充分時間，發表個人治市藍圖與政策主張。第二部分則邀請4位發問人現場提問，每位候選人針對每道問題各有3分鐘回答時間。最後第三部分為結論階段，每位候選人各有12分鐘進行總結，全面展現政見深度與應變實力。

在市議員選舉方面，本屆共有111位候選人投入參選。由於候選人數眾多，選委會規劃按選舉區別，於11月18日、11月19日及11月20日連續三天，共辦理17場公辦電視政見發表會。針對候選人人數較多的熱門選區，發表會將拆分為上午場及下午場分別進行，以確保發表品質與時間分配。

市議員公辦電視政見發表會採用「一輪式」發表方式辦理，每位候選人發表時間均為15分鐘。發表會過程同樣會於新北市各家有線電視公司之YouTube頻道進行網路直播。選委會提醒市民朋友，可預先查詢所屬選舉區之發表會時段，屆時透過多元管道鎖定收看，作為選賢與能的重要參考依據。

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