與柯文哲1121有望合體？ 蔣萬安喊非常樂意：柯推薦是對我四年施政肯定

年底選戰倒數23天，民眾黨將在11月21日選前「超級星期六」，於台北市政府前舉辦「全國大集結」。外界關注，台北市長蔣萬安是否與民眾黨創黨主席柯文哲合體？對於柯文哲今稱「要幫也要人家有好處，不要愈幫愈忙，要看人家需不需要。」蔣萬安說，「柯主席實在太客氣，他能來站台推薦是對我這四年施政肯定。」

蔣萬安今天下午出席「1114安心向前行」大遊行記者會，對於是否出席民眾黨11月21日舉辦的「全國大集結」造勢，蔣萬安說，他非常樂意參加，相關的規畫安排，如果有確定，再跟大家報告。

媒體追問，對於柯蔣兩人是否有機會同台？柯今受訪說「幫也要人家有好處，不要愈幫愈忙」，蔣萬安說，「柯主席實在太客氣了，如果他能來站台推薦，對我這四年施政肯定，我就會朝這樣的方向繼續努力。」

另外，蔣萬安11月14日舉辦大遊行，媒體也問是否是要跟11月15日的對手沈伯洋大洋流艦隊，比拚人氣？蔣萬安說，安排11月14日的遊行就是要讓所有市民感受安心，強調這樣的主軸，但也尊重各陣營選舉的安排。