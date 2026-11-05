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劉建國拋5大行動政見 婦女新住民後援會越語高喊「đắc cử拉里」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
劉建國成立婦女及新住民後援，拋出五大政見，強調不與中央重疊且都精算過，全方位照護婦女。記者蔡維斌／攝影
劉建國成立婦女及新住民後援，拋出五大政見，強調不與中央重疊且都精算過，全方位照護婦女。記者蔡維斌／攝影

民進黨雲林縣長候選人劉建國今天成立婦女及新住民後援大會，拋出婦女及新住民5大行動政見，從產後育兒到健檢、山海核心服務網等多項福利政策，強調不與中央福利政策重疊，讓婦女及新住民更能安心生活，會中新住民媽媽除贈送象徵吉利的越南美食為吉祥物，還帶動全場以越語高喊「đắc cử拉里」（凍蒜）為劉建國加油，充滿歡樂。

民進黨中央新住民事務部主任張瑜庭、諮詢委員阮理厚、婦女團代表王秀艷、蔡紹芬到場，百餘名新住民及婦女到場相挺，並肯定劉建國長年來對爭取台大、罕見疾用藥、醫療平權等攸關民眾健康的諸多貢獻。

劉建國也提出「雲林挺妳、三力幸福升級」婦女政策及「新住民、新力量，五動幸福新雲林」五大行動，從產後照顧、重返職場、家庭支持到多語服務與創業商機，打造更有支持、更友善的生活環境。

他說，產後育兒方面一般家庭於產後3個月內，提供80小時免費到宅服務，照顧困難家庭於產後6個月內，提供240小時，未滿6歲孩子家庭，每戶每年提供48小時免費臨托，重新就業的婦女提供每月最高6000元、最長半年復職照顧費並媒合就業，同時提供各種健檢，擴大對弱勢婦女照護。

新住民政策方面，他提出「服務到山海、就業有未來、照顧零距離、多語好辦事、文化創商機」五大行動，回應生活需求，包含增設山線新住民家庭服務中心，每年舉辦2場新住民就業博覽會，推動新住民行動服務列車，推動20鄉鎮市多語友善公所，設置多語服務專員，更打造「雲林南洋美食節」，讓多元文化帶動地方觀光及產業發展。

劉建國強調，所有政策都經過精算「言出必行」，且不與中央政策重疊，他承諾上任後將召集第一場婦女會議共同推動政策，後續再以月或季作滾動調整，給予婦女全方位的照護。

最後由新住民以象徵吉祥的越南春捲、法國麵包，祝福劉建國選票滿滿，更用越南語教大家高喊「Cố lên（加油）、đắc cử（當選）」，充滿異國選風與歡樂。

新住民婦女致贈親手做的蒜頭花束，祝福劉建國「凍蒜」。記者蔡維斌／攝影
新住民婦女致贈親手做的蒜頭花束，祝福劉建國「凍蒜」。記者蔡維斌／攝影

新住民婦女帶領全場用越語高喊「Cố lên（加油）、đắc cử（當選）」祝福劉建國「凍蒜」，充滿異國選風與歡樂。記者蔡維斌／攝影
新住民婦女帶領全場用越語高喊「Cố lên（加油）、đắc cử（當選）」祝福劉建國「凍蒜」，充滿異國選風與歡樂。記者蔡維斌／攝影

劉建國成立婦女及新住民後援，拋出五大政見，強調不與中央重疊且都精算過，全方位照護婦女。記者蔡維斌／攝影
劉建國成立婦女及新住民後援，拋出五大政見，強調不與中央重疊且都精算過，全方位照護婦女。記者蔡維斌／攝影

新住民婦女致贈親手做的蒜頭花束，祝福劉建國「凍蒜」。記者蔡維斌／攝影
新住民婦女致贈親手做的蒜頭花束，祝福劉建國「凍蒜」。記者蔡維斌／攝影

新住民婦女致贈象徵吉祥的法國麵包和越南春捲，祝福劉建國「凍蒜」。記者蔡維斌／攝影
新住民婦女致贈象徵吉祥的法國麵包和越南春捲，祝福劉建國「凍蒜」。記者蔡維斌／攝影

劉建國成立婦女及新住民後援，拋出五大政見，強調不與中央重疊且都精算過，全方位照護婦女，吸引不少婦女參加。記者蔡維斌／攝影
劉建國成立婦女及新住民後援，拋出五大政見，強調不與中央重疊且都精算過，全方位照護婦女，吸引不少婦女參加。記者蔡維斌／攝影

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