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影／藍營告發黃世杰與農水署涉賄選貪汙 桃園地檢署：分案依法調查
國民黨桃園市議員詹江村、張碩芳今午到桃園地檢署按鈴申告，指控民進黨桃園市長候選人黃世杰、農田水利署水利小組長聯誼會總會長等人，涉嫌以問政說明會名義舉辦造勢活動，免費提供雙主菜便當及紀念品，涉違反選罷法、貪汙等罪；桃檢表示，依法分案調查。
「村長」詹江村等市議員候選人指出，民眾舉報，農水署湖口工作站與新屋工作站小組長聯誼會分別於今年10月19日及10月30日，以「問政說明會」名義替黃世杰辦理造勢。現場免費發放價值超過法定 30 元上限的「雙主菜便當」、麵條及紀念品。
詹江村表示，早於今年 8 月間即曾完整提供農水署相關活動的完整錄影帶，全台灣都在辦賄選案件，唯獨黃某的告發案件原地不動，今天再次提供雙主菜便當、麵條相片跟錄音檔佐證，檢調迄今無動作，難道要等選舉過後船過水無痕嗎？ 他針對類似高檔餐會及禮盒的手法提出告發，質疑檢調當時未及時偵辦，致使相關手法持續出現。
詹江村強調，現場錄音檔顯示活動由黃德隆總會長號召；縱使相關方面解釋為私人掏腰包或小組長自發行為，但黃世杰本人親自出席，且相關經費若涉及公務預算即屬貪瀆，私人買單亦有超額與賄選之虞。議員張碩芳則呼籲桃園鄉親用選票拒絕奧步與買票風氣。
針對相關質疑，農水署水利小組長聯合會總會長黃德隆回應，水利小組長聯誼會是各工作站小組長20多年來陸續成立的聯誼性組織，成員自由參加，並非農水署編制單位。他是基於黃世杰學經歷俱優，才發起「與民有約、傾聽農心」活動表達支持，相關經費也依政治獻金法規定贊助，並無濫用公款情事，對於詹江村的誣告、抹黑指控，本人保留法律追訴權。
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