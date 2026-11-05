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影／藍營告發黃世杰與農水署涉賄選貪汙 桃園地檢署：分案依法調查

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
國民黨桃園市桃園區市議員候選人張碩芳、詹江村，今午至桃園地檢署按鈴申告綠營桃園市長候選人黃世杰與農水署涉嫌賄選貪汙。記者陳恩惠／攝影
國民黨桃園市桃園區市議員候選人張碩芳、詹江村，今午至桃園地檢署按鈴申告綠營桃園市長候選人黃世杰與農水署涉嫌賄選貪汙。記者陳恩惠／攝影

國民黨桃園市議員詹江村、張碩芳今午到桃園地檢署按鈴申告，指控民進黨桃園市長候選人黃世杰、農田水利署水利小組長聯誼會總會長等人，涉嫌以問政說明會名義舉辦造勢活動，免費提供雙主菜便當及紀念品，涉違反選罷法、貪汙等罪；桃檢表示，依法分案調查。

「村長」詹江村等市議員候選人指出，民眾舉報，農水署湖口工作站與新屋工作站小組長聯誼會分別於今年10月19日及10月30日，以「問政說明會」名義替黃世杰辦理造勢。現場免費發放價值超過法定 30 元上限的「雙主菜便當」、麵條及紀念品。

詹江村表示，早於今年 8 月間即曾完整提供農水署相關活動的完整錄影帶，全台灣都在辦賄選案件，唯獨黃某的告發案件原地不動，今天再次提供雙主菜便當、麵條相片跟錄音檔佐證，檢調迄今無動作，難道要等選舉過後船過水無痕嗎？ 他針對類似高檔餐會及禮盒的手法提出告發，質疑檢調當時未及時偵辦，致使相關手法持續出現。

詹江村強調，現場錄音檔顯示活動由黃德隆總會長號召；縱使相關方面解釋為私人掏腰包或小組長自發行為，但黃世杰本人親自出席，且相關經費若涉及公務預算即屬貪瀆，私人買單亦有超額與賄選之虞。議員張碩芳則呼籲桃園鄉親用選票拒絕奧步與買票風氣。

針對相關質疑，農水署水利小組長聯合會總會長黃德隆回應，水利小組長聯誼會是各工作站小組長20多年來陸續成立的聯誼性組織，成員自由參加，並非農水署編制單位。他是基於黃世杰學經歷俱優，才發起「與民有約、傾聽農心」活動表達支持，相關經費也依政治獻金法規定贊助，並無濫用公款情事，對於詹江村的誣告、抹黑指控，本人保留法律追訴權。

國民黨桃園市桃園區市議員候選人張碩芳、詹江村，今午至桃園地檢署按鈴申告綠營桃園市長候選人黃世杰與農水署涉嫌賄選貪汙。記者陳恩惠／攝影
國民黨桃園市桃園區市議員候選人張碩芳、詹江村，今午至桃園地檢署按鈴申告綠營桃園市長候選人黃世杰與農水署涉嫌賄選貪汙。記者陳恩惠／攝影

農水署小組長聯誼會上月19、30日替綠營桃園市長候選人黃世杰舉辦造勢活動，會中免費提供雙主菜便當、麵條與紀念品。圖／市議員詹江村提供
農水署小組長聯誼會上月19、30日替綠營桃園市長候選人黃世杰舉辦造勢活動，會中免費提供雙主菜便當、麵條與紀念品。圖／市議員詹江村提供

村長詹江村、張碩芳指著上月19、30日農水署湖口、新屋工作站小組長聯誼會替黃世杰舉辦的造勢活動，現場免費發放雙主菜便當、會後還發放麵條與紀念品涉嫌賄選與貪汙。記者陳恩惠／攝影
村長詹江村、張碩芳指著上月19、30日農水署湖口、新屋工作站小組長聯誼會替黃世杰舉辦的造勢活動，現場免費發放雙主菜便當、會後還發放麵條與紀念品涉嫌賄選與貪汙。記者陳恩惠／攝影

農水署小組長聯誼會上月19、30日替綠營桃園市長候選人黃世杰舉辦造勢活動，會中免費提供雙主菜便當、麵條與紀念品。圖／市議員詹江村提供
農水署小組長聯誼會上月19、30日替綠營桃園市長候選人黃世杰舉辦造勢活動，會中免費提供雙主菜便當、麵條與紀念品。圖／市議員詹江村提供

農水署小組長聯誼會免費提供的雙主菜便當。圖／市議員詹江村提供
農水署小組長聯誼會免費提供的雙主菜便當。圖／市議員詹江村提供

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