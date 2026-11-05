質疑公股4500萬投資曠世智能 藍營小雞批蘇巧慧：應向外界說清楚

針對蘇巧慧妹妹蘇巧純擔任曠世智能董事兼營運長，國發基金及公股銀行投資4500萬元引發質疑，國民黨新北市議員候選人鄧凱勛在臉書發文質疑投資案涉及利益迴避問題，更指財政部遲未提供相關資料，蘇巧慧今稍早有表示，妹妹並非公司負責人，也不是專案相關人員，相關表格均已如實填寫，呼籲外界勿因選舉為難公務人員。

鄧凱勛指出，曠世智能早期私人認股價格每股僅0.5元，國發基金及公股銀行進場認股時卻高達每股13元，價差懸殊，質疑政府是否以納稅人的錢高價投資。他更指出，國發基金投資金額為1999萬9000元，恰好低於2000萬元門檻，究竟是刻意規避審查，還是單純巧合，應向外界說明清楚。

鄧凱勛表示，立法院與審計部要求財政部提供公股銀行投資決策及損益資料，但相關資料遲未交付，甚至連審計部都無法取得。他質疑，政府機關應為人民服務，而非替特定政治人物及家族遮掩，面對外界疑問，財政部為何遲遲不提供資料？

對於蘇巧慧強調妹妹並非曠世智能負責人，鄧凱勛批評，蘇巧純擔任公司董事兼營運長，難道一句「不是負責人」就能撇清所有疑慮？蘇巧慧面對質疑，不應只以「不要為難公務人員」回應，並反問「到底是不能查，還是不敢查？」

針對妹妹蘇巧純涉及的投資爭議，蘇巧慧今早在基隆福成宮祈福時受訪回應，相關部會已說明得非常清楚，妹妹不是曠世智能負責人，也不是這項專案的相關人員，且政府要求填寫的表格，都已如實填寫。

蘇巧慧表示，每次面對相關質疑，說明其實都一樣，選舉應回歸政見與願景討論，「我們真的不必因為選舉，來特別為難公務人員」，強調選舉不必選成這樣。