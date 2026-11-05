聽新聞
0:00 / 0:00
影／「安心台北」大遊行14日登場 蔣萬安號召市民上街響應
蔣萬安競選總部下午舉辦記者會，宣布14日將舉辦「安心台北」大遊行，兵分兩路帶頭，從大安森林公園及競選總部出發，號召民眾一起穿有愛心圖樣、或貼有愛心的衣服，一同徒步到台北市政府。希望支持蔣萬安的民眾，可以一起用力塞爆台北街頭。
蔣萬安表示，這幾天不管是掃街還有很多的活動，他看到好多支持者希望握到他的手，也不約而同拿出愛心的貼紙貼到他的身上，不管是他穿的T恤、穿的棒球外套，都被貼滿大大小小的愛心。這些民眾期待台北市「安心、安定」的生活環境，「民眾對我的期待，我都收到」。
蔣萬安不諱言，即便身上有汗臭味，但他都把愛心留著。遊行當天活動規畫有很多助講、宣講，他呼籲大家一定要站出來，「台北安心，有你有我」，不管是年輕朋友、銀髮族朋友、或推著娃娃車爸媽，大家11月14日大家一起走上街頭。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。