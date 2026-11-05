影／「安心台北」大遊行14日登場 蔣萬安號召市民上街響應

蔣萬安競選總部下午舉辦記者會，宣布14日將舉辦「安心台北」大遊行，兵分兩路帶頭，從大安森林公園及競選總部出發，號召民眾一起穿有愛心圖樣、或貼有愛心的衣服，一同徒步到台北市政府。希望支持蔣萬安的民眾，可以一起用力塞爆台北街頭。

蔣萬安表示，這幾天不管是掃街還有很多的活動，他看到好多支持者希望握到他的手，也不約而同拿出愛心的貼紙貼到他的身上，不管是他穿的T恤、穿的棒球外套，都被貼滿大大小小的愛心。這些民眾期待台北市「安心、安定」的生活環境，「民眾對我的期待，我都收到」。

蔣萬安不諱言，即便身上有汗臭味，但他都把愛心留著。遊行當天活動規畫有很多助講、宣講，他呼籲大家一定要站出來，「台北安心，有你有我」，不管是年輕朋友、銀髮族朋友、或推著娃娃車爸媽，大家11月14日大家一起走上街頭。

蔣萬安競選總部宣布14日將舉辦「安心台北」大遊行，兵分兩路從大安森林公園及競選總部出發，遊行到台北市政府集合。記者林澔一／攝影

台北市長候選人蔣萬安（右）與台北市議長戴錫欽等人出席記者會，號召民眾14日響應「安心台北」大遊行。記者林澔一／攝影