「易燃物」擠爆潭子得天宮 蔡英文輔選何欣純喊：台中起風了

前總統蔡英文最近在網路社群上屢稱網友「實實」，幽默發言，收服不少年輕粉絲。蔡英文今天陪同民進黨台中市長候選人何欣純到潭子得天宮參香，大批「易燃物」（英粉自嘲的梗）為了一睹蔡英文風采，展現熱情。蔡英文表示，她選舉這麼多年，從沒有看過這麼多易燃物，讓她感覺「起風了」，台中要改變了，「何欣純就差一點點，只要我們用力往前一推就過了。」

蔡英文指出，台中太重要了，但是台中發展的速度不夠快，她當總統8年，地方需要中央政府幫忙的都盡力去幫忙，不能說現在團隊不夠努力，但是就是不夠快，世界變化很快，一切都在快速變化，我們要加緊速度，加快腳步讓台中建設快轉起來。

蔡英文表示，她選舉選這麼多年，算是很資深，但從來沒有看過這麼多「易燃物」，今年特別多，上次陪同何欣純到一中街走走，真的很多人，差點走不出來，就是因為大家都想改變，台中起風了，「何欣純就差一點點，我是不會騙人，只要我們用力往前一推就過了」，呼籲全力支持何欣純，讓台中有改變、快速發展的機會。

蔡英文稱讚何欣純是最拼命，只要何要做的事情，一定拼命去做，意志堅定，何欣純是準備好的人，可讓台中大步向前。她曾是豐原住戶，2016年選舉就是從豐原出發，台中也算是她的故鄉，不要讓她丟臉，並承諾「只要何欣純當選，以後只要何要我來台中我就來。」

蔡英文最後也要所有「易燃物」瘋狂去拉票，並問台下民眾要多瘋狂？民眾大喊「跟愛你一樣瘋」，蔡英文則回覆「不要消費我」，現場笑聲不斷。

立委蔡其昌表示，為了區別台北的易燃物，台中的叫做「純易燃物」，他從中職會長卸任後，改當易燃物協會的會長，並呼籲大家支持何欣純。