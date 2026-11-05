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「易燃物」擠爆潭子得天宮 蔡英文輔選何欣純喊：台中起風了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
前總統蔡英文今天陪同民進黨台中市長候選人何欣純到潭子得天宮參香，大批「易燃物」（英粉自嘲的梗）為了一睹蔡英文風采，展現熱情。記者余采瀅／攝影
前總統蔡英文今天陪同民進黨台中市長候選人何欣純到潭子得天宮參香，大批「易燃物」（英粉自嘲的梗）為了一睹蔡英文風采，展現熱情。記者余采瀅／攝影

前總統蔡英文最近在網路社群上屢稱網友「實實」，幽默發言，收服不少年輕粉絲。蔡英文今天陪同民進黨台中市長候選人何欣純到潭子得天宮參香，大批「易燃物」（英粉自嘲的梗）為了一睹蔡英文風采，展現熱情。蔡英文表示，她選舉這麼多年，從沒有看過這麼多易燃物，讓她感覺「起風了」，台中要改變了，「何欣純就差一點點，只要我們用力往前一推就過了。」

蔡英文指出，台中太重要了，但是台中發展的速度不夠快，她當總統8年，地方需要中央政府幫忙的都盡力去幫忙，不能說現在團隊不夠努力，但是就是不夠快，世界變化很快，一切都在快速變化，我們要加緊速度，加快腳步讓台中建設快轉起來。

蔡英文表示，她選舉選這麼多年，算是很資深，但從來沒有看過這麼多「易燃物」，今年特別多，上次陪同何欣純到一中街走走，真的很多人，差點走不出來，就是因為大家都想改變，台中起風了，「何欣純就差一點點，我是不會騙人，只要我們用力往前一推就過了」，呼籲全力支持何欣純，讓台中有改變、快速發展的機會。

蔡英文稱讚何欣純是最拼命，只要何要做的事情，一定拼命去做，意志堅定，何欣純是準備好的人，可讓台中大步向前。她曾是豐原住戶，2016年選舉就是從豐原出發，台中也算是她的故鄉，不要讓她丟臉，並承諾「只要何欣純當選，以後只要何要我來台中我就來。」

蔡英文最後也要所有「易燃物」瘋狂去拉票，並問台下民眾要多瘋狂？民眾大喊「跟愛你一樣瘋」，蔡英文則回覆「不要消費我」，現場笑聲不斷。

立委蔡其昌表示，為了區別台北的易燃物，台中的叫做「純易燃物」，他從中職會長卸任後，改當易燃物協會的會長，並呼籲大家支持何欣純。

前總統蔡英文今天陪同民進黨台中市長候選人何欣純到潭子得天宮參香，熱情與粉絲揮手打招呼。記者余采瀅／攝影
前總統蔡英文今天陪同民進黨台中市長候選人何欣純到潭子得天宮參香，熱情與粉絲揮手打招呼。記者余采瀅／攝影

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