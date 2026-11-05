駁破圈！沈伯洋請益國民黨老議長陳健治 競辦：蔣萬安早安排下周四見面

年底選戰倒數23天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今向國民黨籍的台北市議會前議長陳健治請益，引發外界聯想再破圈。

蔣萬安競選辦公室表示，有關沈伯洋拜訪台北市老議長陳健治一事，蔣萬安競選總部早已有安排與老議長見面，時間在11月12日下午三點半。

蔣萬安競辦表示，當日還會有許多與台北相關的資深卸任議員、立委一同，一起表達對蔣萬安的支持，競總主委盧秀燕將親自接待。

據陳健治周邊好友表示，過去謝長廷、蘇貞昌選台北市長，都有拜訪過老議長，老議長也是基於情誼、禮貌相見，這次和沈伯洋見面也是一樣，老議長政治態度都沒有改變，下週11/12就會親到蔣萬安競總加油打氣。

台北市長蔣萬安今受訪也說，他知道過往不管任何一個黨派候選人，陳前議長都會接見，陳前議長當然有一定的高度，當然都尊重每個陣營的安排。