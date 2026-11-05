沈伯洋再破圈？今向國民黨籍北市前議長陳健治請益...蔣萬安說話了

年底選戰倒數23天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今天向國民黨籍的台北市議會前議長陳健治請益，引發外界關注，台北市長蔣萬安今說，他知道過往不管任何一個黨派候選人，陳前議長都會接見，陳前議長當然有一定的高度，當然都尊重每個陣營的安排。

蔣萬安今天下午出席11月14日「安心向前行」大遊行記者會。同一時間，沈伯洋今請益台北市議會前議長陳健治，引發外界「破圈」解讀，由於陳健治上屆選舉時，也曾表態力挺黃珊珊，讚許黃珊珊於防疫期間認真解決困難，使台北市疫情很快受控，期盼能順利當選。

蔣萬安今天被問及此事。蔣萬安說，「我知道過往，布穀哪一個黨派，都會接電，陳逸長有這樣的高度，我們都尊重。」