張嘉郡推北港升級4大發展行動 打造雲林最大共融旗艦樂園帶動親子經濟

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天在北港競總提出「北港再升級・海線新核心」施政願景，以活化百年糖廠為軸心，打造雲林首座大型室內兒童共融旗艦遊戲場，推動文化觀光、產業就業、親子運動及安居建設4大發展行動，強調開發北港科技園區成為海線新核心，勢在必行。

今天張嘉郡施政願景發布會，北港鎮長蕭美文、議員黃文祥、北港鎮代主席也是議員候選人黃美蘭及多位民代、里長到場力挺。

張嘉郡發表「文化觀光再升級」、「產業就業再升級」、「親子運動再升級」及「安居建設再升級」四大發展行動。她說，北港的未來，不只有香火鼎盛的文化記憶，更要有產業發展的機會與孩子成長的笑聲。

因此，她提出，未來將以逾10億元串聯百年糖廠、朝天宮與老街商圈，在1911好庫文化園區內建置大型室內兒童共融遊戲場，規畫藝閣奇幻城堡、糖廠冒險樂園等，建構不受酷暑風雨影響的專屬遊戲場，讓北港觀光從短暫停留走向深度體驗的親子經濟。

針對近來引起藍綠陣營攻防焦點的81公頃北港科技產業園區，張嘉郡以矽品投資雲林2千億為例，強調將加速推動北港科技園區並積極引進優質企業進駐，創造4千個就業機會，增加更多人口及產業，這才是大北港地區發展的活水，她承諾一定完成。

她並承諾推動1.25億元的北港河堤共融公園，建設逾3.7億元全民運動館，並將投入2.17億元改善北港鎮立游泳池，打造全齡共享的幸福生活圈。

此外，將投入3.83億元規畫北港區綜合社會福利館，至於延宕多年的台78甲線，一旦科技園區完成，自然水到渠成也會一併完成，同時強化治水防洪，打造韌性居住環境。

蕭美文也強調，4大發展行動無論活化糖廠、科技園區還是治水與社福建設，展現全方位執政視野，也符合地方期待，公所將全力配合攜手推動，帶領北港邁向全新發展。

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡提出北港升級4大發展行動，包括北港科技園區帶動產業和就業，並打造雲林最大兒童共融旗艦遊戲場，讓北港發展成海線新核心。記者蔡維斌／攝影

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡提出北港升級4大發展行動，包括北港科技園區帶動產業和就業，並打造雲林最大兒童共融旗艦遊戲場，讓北港發展成海線新核心。記者蔡維斌／攝影

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡提出北港升級4大發展行動，獲北港民眾認同相挺。記者蔡維斌／攝影