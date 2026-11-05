快訊

台灣星巴克去冰政策掀討論！消費者跨海寫信 美國總部回覆

台股連日重挫千點 證交所說話了「今年贏過亞股與費半」

台灣松下湖口廠爆炸「尋獲第2名失聯者」 遺體受困機台下遭火噬成焦屍

聽新聞
0:00 / 0:00

張嘉郡推北港升級4大發展行動 打造雲林最大共融旗艦樂園帶動親子經濟

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡提出北港升級4大發展行動，包括北港科技園區帶動產業和就業，並打造雲林最大兒童共融旗艦遊戲場，讓北港發展成海線新核心。記者蔡維斌／攝影
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡提出北港升級4大發展行動，包括北港科技園區帶動產業和就業，並打造雲林最大兒童共融旗艦遊戲場，讓北港發展成海線新核心。記者蔡維斌／攝影

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天在北港競總提出「北港再升級・海線新核心」施政願景，以活化百年糖廠為軸心，打造雲林首座大型室內兒童共融旗艦遊戲場，推動文化觀光、產業就業、親子運動及安居建設4大發展行動，強調開發北港科技園區成為海線新核心，勢在必行。

今天張嘉郡施政願景發布會，北港鎮長蕭美文、議員黃文祥、北港鎮代主席也是議員候選人黃美蘭及多位民代、里長到場力挺。

張嘉郡發表「文化觀光再升級」、「產業就業再升級」、「親子運動再升級」及「安居建設再升級」四大發展行動。她說，北港的未來，不只有香火鼎盛的文化記憶，更要有產業發展的機會與孩子成長的笑聲。

因此，她提出，未來將以逾10億元串聯百年糖廠、朝天宮與老街商圈，在1911好庫文化園區內建置大型室內兒童共融遊戲場，規畫藝閣奇幻城堡、糖廠冒險樂園等，建構不受酷暑風雨影響的專屬遊戲場，讓北港觀光從短暫停留走向深度體驗的親子經濟。

針對近來引起藍綠陣營攻防焦點的81公頃北港科技產業園區，張嘉郡以矽品投資雲林2千億為例，強調將加速推動北港科技園區並積極引進優質企業進駐，創造4千個就業機會，增加更多人口及產業，這才是大北港地區發展的活水，她承諾一定完成。

她並承諾推動1.25億元的北港河堤共融公園，建設逾3.7億元全民運動館，並將投入2.17億元改善北港鎮立游泳池，打造全齡共享的幸福生活圈。

此外，將投入3.83億元規畫北港區綜合社會福利館，至於延宕多年的台78甲線，一旦科技園區完成，自然水到渠成也會一併完成，同時強化治水防洪，打造韌性居住環境。

蕭美文也強調，4大發展行動無論活化糖廠、科技園區還是治水與社福建設，展現全方位執政視野，也符合地方期待，公所將全力配合攜手推動，帶領北港邁向全新發展。

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡提出北港升級4大發展行動，包括北港科技園區帶動產業和就業，並打造雲林最大兒童共融旗艦遊戲場，讓北港發展成海線新核心。記者蔡維斌／攝影
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡提出北港升級4大發展行動，包括北港科技園區帶動產業和就業，並打造雲林最大兒童共融旗艦遊戲場，讓北港發展成海線新核心。記者蔡維斌／攝影

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡提出北港升級4大發展行動，包括北港科技園區帶動產業和就業，並打造雲林最大兒童共融旗艦遊戲場，讓北港發展成海線新核心。記者蔡維斌／攝影
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡提出北港升級4大發展行動，包括北港科技園區帶動產業和就業，並打造雲林最大兒童共融旗艦遊戲場，讓北港發展成海線新核心。記者蔡維斌／攝影

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡提出北港升級4大發展行動，獲北港民眾認同相挺。記者蔡維斌／攝影
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡提出北港升級4大發展行動，獲北港民眾認同相挺。記者蔡維斌／攝影

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡提出北港升級4大發展行動，包括北港科技園區帶動產業和就業，並打造雲林最大兒童共融旗艦遊戲場，讓北港發展成海線新核心。記者蔡維斌／攝影
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡提出北港升級4大發展行動，包括北港科技園區帶動產業和就業，並打造雲林最大兒童共融旗艦遊戲場，讓北港發展成海線新核心。記者蔡維斌／攝影

2026九合一選舉

張嘉郡 雲林 北港 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

細數8年施政成果遭綠營快閃踢館 張麗善一句話反擊

雲縣長選戰 張嘉郡推青年創業 劉建國賣在地咖啡

彰化大興飛行樂園啟用 砲台遊戲塔、飛行鞦韆吸親子

徐欣瑩拋AI智慧交通政見盼通勤縮短20% 蔣萬安張善政力挺

相關新聞

沈伯洋再破圈？今向國民黨籍北市前議長陳健治請益...蔣萬安說話了

年底選戰倒數23天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今天向國民黨籍的台北市議會前議長陳健治請益，引發外界關注，台北市長蔣萬安今說，他知道過往不管任何一個黨派候選人，陳前議長都會接見，陳前議長當然有一定的高度，當然都尊重每個陣營的安排。

長者健保免費蘇巧慧今稱排擠其他預算 李四川競辦：不同嘴臉的雙面人

立院藍白聯手通過65歲長者健保免費案，行政院本周決定是否副署，國民黨新北市長候選人李四川昨說，若行政院決定不副署，應用選票教訓民進黨教訓行政院。今對手蘇巧慧稱這次立院直接增加預算，不只違反憲法精神也排擠政府其他預算支出。李四川競辦再轟蘇巧慧一邊投反對票阻止法案審查，一邊又高喊「想爭取補助」，今天又翻臉痛罵此項權益，證明蘇巧慧不只是人前人後不同嘴臉的雙面人，更是堅持與民意作對的黨意立委。

蔣萬安、石舫亘號召市民11／14站出來 遊行路線、dress code曝光

年底選戰倒數23天，台北市長蔣萬安今天宣布14日舉辦「安心向前行」遊行，將由蔣萬安、盧秀燕；太太石舫亘分南北兩路帶頭，從大安森林公園及競選總部出發，號召民眾一起穿有愛心圖樣、或貼有愛心的衣服，一同徒步到台北市政府，將蔣萬安再送進台北市政府，眾志成城，讓蔣萬安繼續連任四年。

謝龍介嗆當選拆烏山頭光電板 陳亭妃不忍反擊了：他在立院有質詢嗎？

國民黨台南市長候選人謝龍介提出敬老卡政策，以及當選拆烏山頭水庫光電，民進黨台南市長候選人陳亭妃今天受訪時表示，她尊重每個人的政見，但提出政見前，應先了解政策是否可行、自己是否做得到，而不是愈接近投票日，支票開得愈多，卻愈來愈不接地氣，也不清楚未來的責任與執行程序。她強調，台南光電問題不僅限於烏山頭，未來將與議員合作，全面公開各光電案場的相關資料及每個環節。

【重磅快評】兒虐數字用猜的 沈伯洋釋假訊息意圖影響選舉？

兒虐是不容輕忽的問題，每一起案件都令人痛心。準備參選台北市長的民進黨候選人沈伯洋日前受訪時，談到台北市兒虐問題，宣稱台北市的不當兒虐事件應該是六都之首。當主持人追問相關原因時，他坦承因為手上沒有資料跟數據，所以只能用猜的。

曾聖凱提「竹北福利延續、照顧加倍」加碼早療、家照與市幼福利

民進黨竹北市長候選人曾聖凱提出「福利延續，照顧加倍」政見，承諾市長鄭朝方與市公所團隊推動的現有市辦福利全數保留，未來積極爭取中央與新竹縣政府加碼，並增加早療陪伴、家庭照顧、市幼餐點與教保支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。