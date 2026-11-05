長者健保免費蘇巧慧今稱排擠其他預算 李四川競辦：不同嘴臉的雙面人

立院藍白聯手通過65歲長者健保免費案，行政院本周決定是否副署，國民黨新北市長候選人李四川昨說，若行政院決定不副署，應用選票教訓民進黨教訓行政院。今對手蘇巧慧稱這次立院直接增加預算，不只違反憲法精神也排擠政府其他預算支出。李四川競辦再轟蘇巧慧一邊投反對票阻止法案審查，一邊又高喊「想爭取補助」，今天又翻臉痛罵此項權益，證明蘇巧慧不只是人前人後不同嘴臉的雙面人，更是堅持與民意作對的黨意立委。

李四川競辦發言人潘才鉉表示，長者健保排富免費，攸關新北市超過80萬名長輩的切身權益，更是國家對於奉獻一生長者的基本照顧，也減輕許多家庭及青年照顧者的經濟負擔，立法院在野黨團推動修法，不僅是市民長期以來的期待，也是國家落實照顧長者、實踐社會關懷的重要政策，身為新北市立委的蘇巧慧，卻徹頭徹尾封殺法案，選擇站在黨意這一邊，永遠與民意背道而馳。

潘才鉉表示，蘇巧慧先是在議事日程表決時就投反對票，從頭開始封殺長者健保排富免費修法，後來又缺席表決、不願意支持該項修法，但後來受訪時，蘇巧慧卻又自稱非常想爭取，到了今天則又急轉彎，轉頭批評長者健保排富免費「排擠其他預算支出」，前後立場一變再變，毫無中心思想，更把長者重要醫療權益當作選舉的工具，需要的時候喊支持、不需要的時候轉頭就罵，絲毫沒把長者需求放在心上，證明是人前人後不同嘴臉的雙面人。