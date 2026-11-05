破圈拜會藍前議長陳健治 沈伯洋：請益市政、議會折衝及說服

民進黨台北市長沈伯洋今下午到內湖區，向國民黨台北市前議長陳健治請益，由於2022年台北市長時陳替無黨籍的市長候選人黃珊珊站台，因此沈的探訪也被認為破圈。沈會前受訪表示，這次請益市府和議會間如何折衝、說服等，這都是未來重要課題。

陳健治除了在2022年台北市長選舉時，替黃珊珊站台外，早在3月下旬時替民進黨內湖南港北市議員候選人陳又新推薦。

沈伯洋會前受訪表示，針對市政跟議會溝通非常重要，議長經歷過非常多時代、不同的人在市政府都經歷過，對於如何折衝、說服等特別來請益。這次會分幾個層次討論，包含內湖及市政議題，以及市府和議會間的折衝溝通要怎麼做，這是未來重要的課題。

媒體問到是否有人幫忙牽線？沈伯洋說，團隊一直想要來做市政請益，所以一直都有牽線。之後是否與黃珊珊請益？沈說，任何對市政有幫助的，都願意來請益。因為之前不管是夜間經濟、山林政策、市場政策、都更政策，這些其實都是黃珊珊有提到，所以有機會的話蠻想要。