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蔣萬安、石舫亘號召市民11／14站出來 遊行路線、dress code曝光

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天宣布14日舉辦「安心向前行」遊行，將由蔣萬安、盧秀燕；太太石舫亘分南北兩路帶頭，從大安森林公園及競選總部出發，號召民眾一同徒步到台北市政府，讓蔣萬安繼續連任四年。圖／截至UDN直播
台北市長蔣萬安今天宣布14日舉辦「安心向前行」遊行，將由蔣萬安、盧秀燕；太太石舫亘分南北兩路帶頭，從大安森林公園及競選總部出發，號召民眾一同徒步到台北市政府，讓蔣萬安繼續連任四年。圖／截至UDN直播

年底選戰倒數23天，台北市長蔣萬安今天宣布14日舉辦「安心向前行」遊行，將由蔣萬安、盧秀燕；太太石舫亘分南北兩路帶頭，從大安森林公園及競選總部出發，號召民眾一起穿有愛心圖樣、或貼有愛心的衣服，一同徒步到台北市政府，將蔣萬安再送進台北市政府，眾志成城，讓蔣萬安繼續連任四年。

蔣萬安今天親自出席遊行大會師記者會，蔣說，這幾天他參加很多掃街、活動，看到好多民眾不約而同拿出愛心貼紙，往他身上貼，貼滿大小小愛心，他也感受到，這些民眾期待台北市「安心、安定」的生活環境，「民眾託付到我身上，大家對我的期待，我都收到。」

蔣坦言，這段日子他每天回家，即便身上有汗臭味，但他都把愛心留著，「因為這代表市民對我的期待」，當天活動規畫有很多助講、宣講，遊行過程也希望將這分愛心，貼在他、或議員身上，希望帶給大家「安心、安定」的生活環境，呼籲大家一定要站出來，「台北安心，有你有我」，不管是年輕朋友、銀髮族朋友、或推著娃娃車爸媽，呼籲大家11月14日大家一起走上街頭，一起加油、一起努力，一起安心安定。

蔣萬安今天與競選總部總幹事羅智強、徐巧芯、議長戴錫欽、議會書記者徐弘庭等今天下午舉行記者會說明當天遊行路線與dress code。

「大家的熱情像火山快要爆發，下周六下午兩時，四點大會師，號召大家關心台北，希望有優質市長向前行的民眾，一起用力塞爆台北街頭。」羅智強說，當天遊行的路線會分成南、北兩路，向台北市政府出發。北路由蔣萬安、盧秀燕領軍，由競選總部南京東、敦化北路口集結出發，走到光復南路、仁愛路、到市府路大會師蔣萬安盧秀燕領軍。

南路則由石舫亘及神秘嘉賓領軍，大安森林公園、新生南信義路口出發，路線走新生南路、忠孝東路，光復南路到市府大會師。

至於當天的dress code，徐巧芯說，之所以要辦這個活動，是因為大街小巷聽到很多民眾說「蔣萬安當市長，讓我們很安心」，所以當天號召大家穿著有愛心圖樣或貼有愛心貼紙的衣服，將蔣萬安送進市政府，繼續連任。

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