高雄藍綠議員候選人各出奇招 毛孩照當看板主角、開口唱歌不設總部

2026高雄市議員選舉， 101人登記角逐65席議員席次，左楠激戰區新人張以理抽號次時脫口喊出「八包煎餃」，爆笑畫面在網路爆紅，同選區現任議員白喬茵未設競選總部、不辦大型造勢活動，自錄競選歌曲傳達參政理念。另有三民區議員鄭孟洳用黑柴「哈嚕」當看板主角，暗藏號次諧音巧思，也強調愛護動物主題。

民進黨左楠區議員候選人張以理抽籤日抽到８號，因為太緊張，原本要喊的吉祥話忘光光，意外脫口說出「八包煎餃拚到底」引發熱議，後來更載上特製「煎餃頭套」站路口拜票。

國民黨市議員白喬茵此次參選，未設競選總部、不辦大型造勢活動，親自走進錄音室錄製專歌，用歌聲表達問政初心及她對高雄這片土地的熱愛，送給一路支持她的市民朋友。

白喬茵說，回顧4年任期，累計完成超過3800件民眾陳情及650件法律諮詢，這些數字背後代表的是一個個家庭面臨的困難，以及許多長期未獲解決的問題，未來將繼續帶著參選初心，為婦女權益、環境保護及城市進步努力。

民進黨三民區議員鄭孟洳尋求連任，她抽到９號，各地看板除了她本人揮拳入鏡、展現戰鬥氣勢的照片之外，高科大附近一面競選看板改版，特別將看板主角改成黑柴「哈嚕」，讓牠以可愛模樣為選戰增添親切感。

鄭孟洳說，「9」與「狗」的台語讀音同為「káu」，毛孩看板不只是為了吸睛，更希望藉此傳達友善動物理念，她因長期關注動物保護議題獲得首屆「全國縣市議員動物保護貢獻獎」肯定，未來將持續關注高雄寵物友善公園數量不足、設施未能滿足飼主與毛孩需求等問題。

民進黨三民區議員鄭孟洳取號次諧音梗及傳達友善動物理念，讓柴犬「哈嚕」成為看板上最吸睛的主角。圖／鄭孟洳服務處提供