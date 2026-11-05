快訊

台股連日重挫千點 證交所說話了「今年贏過亞股與費半」

台灣松下湖口廠爆炸「尋獲第2名失聯者」 遺體受困機台下遭火噬成焦屍

疑助張俊傑偷渡 「滿瑞富6號」船東、船長及印尼漁工移送北檢

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄藍綠議員候選人各出奇招 毛孩照當看板主角、開口唱歌不設總部

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨左楠區議員候選人白喬茵競選連任，未設競選總部，改用歌聲表達問政初心及對高雄這片土地的熱愛。圖／白喬茵議員服務處提供
國民黨左楠區議員候選人白喬茵競選連任，未設競選總部，改用歌聲表達問政初心及對高雄這片土地的熱愛。圖／白喬茵議員服務處提供

2026高雄市議員選舉， 101人登記角逐65席議員席次，左楠激戰區新人張以理抽號次時脫口喊出「八包煎餃」，爆笑畫面在網路爆紅，同選區現任議員白喬茵未設競選總部、不辦大型造勢活動，自錄競選歌曲傳達參政理念。另有三民區議員鄭孟洳用黑柴「哈嚕」當看板主角，暗藏號次諧音巧思，也強調愛護動物主題。

民進黨左楠區議員候選人張以理抽籤日抽到８號，因為太緊張，原本要喊的吉祥話忘光光，意外脫口說出「八包煎餃拚到底」引發熱議，後來更載上特製「煎餃頭套」站路口拜票。

國民黨市議員白喬茵此次參選，未設競選總部、不辦大型造勢活動，親自走進錄音室錄製專歌，用歌聲表達問政初心及她對高雄這片土地的熱愛，送給一路支持她的市民朋友。

白喬茵說，回顧4年任期，累計完成超過3800件民眾陳情及650件法律諮詢，這些數字背後代表的是一個個家庭面臨的困難，以及許多長期未獲解決的問題，未來將繼續帶著參選初心，為婦女權益、環境保護及城市進步努力。

民進黨三民區議員鄭孟洳尋求連任，她抽到９號，各地看板除了她本人揮拳入鏡、展現戰鬥氣勢的照片之外，高科大附近一面競選看板改版，特別將看板主角改成黑柴「哈嚕」，讓牠以可愛模樣為選戰增添親切感。

鄭孟洳說，「9」與「狗」的台語讀音同為「káu」，毛孩看板不只是為了吸睛，更希望藉此傳達友善動物理念，她因長期關注動物保護議題獲得首屆「全國縣市議員動物保護貢獻獎」肯定，未來將持續關注高雄寵物友善公園數量不足、設施未能滿足飼主與毛孩需求等問題。

民進黨三民區議員鄭孟洳取號次諧音梗及傳達友善動物理念，讓柴犬「哈嚕」成為看板上最吸睛的主角。圖／鄭孟洳服務處提供
民進黨三民區議員鄭孟洳取號次諧音梗及傳達友善動物理念，讓柴犬「哈嚕」成為看板上最吸睛的主角。圖／鄭孟洳服務處提供

高雄市左楠區議員候選人張以理以「八包煎餃」造型現身，引起討論。圖／張以理提供
高雄市左楠區議員候選人張以理以「八包煎餃」造型現身，引起討論。圖／張以理提供

2026九合一選舉

2026九合一選舉 白喬茵 高雄 高雄市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉義縣議員陳信文轉戰梅山鄉長 攜胞妹陳靖雅成立競選總部喊改造梅山

蘇清泉競選看板出現白色方塊 入夜「亮起來」藏玄機

松機遷建…澎湖縣長候選人陳振中堅決反對 吳淑瑾質疑藍營說法

謝龍介嗆當選拆烏山頭光電板 陳亭妃不忍反擊了：他在立院有質詢嗎？

相關新聞

沈伯洋再破圈？今向國民黨籍北市前議長陳健治請益...蔣萬安說話了

年底選戰倒數23天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今天向國民黨籍的台北市議會前議長陳健治請益，引發外界關注，台北市長蔣萬安今說，他知道過往不管任何一個黨派候選人，陳前議長都會接見，陳前議長當然有一定的高度，當然都尊重每個陣營的安排。

長者健保免費蘇巧慧今稱排擠其他預算 李四川競辦：不同嘴臉的雙面人

立院藍白聯手通過65歲長者健保免費案，行政院本周決定是否副署，國民黨新北市長候選人李四川昨說，若行政院決定不副署，應用選票教訓民進黨教訓行政院。今對手蘇巧慧稱這次立院直接增加預算，不只違反憲法精神也排擠政府其他預算支出。李四川競辦再轟蘇巧慧一邊投反對票阻止法案審查，一邊又高喊「想爭取補助」，今天又翻臉痛罵此項權益，證明蘇巧慧不只是人前人後不同嘴臉的雙面人，更是堅持與民意作對的黨意立委。

蔣萬安、石舫亘號召市民11／14站出來 遊行路線、dress code曝光

年底選戰倒數23天，台北市長蔣萬安今天宣布14日舉辦「安心向前行」遊行，將由蔣萬安、盧秀燕；太太石舫亘分南北兩路帶頭，從大安森林公園及競選總部出發，號召民眾一起穿有愛心圖樣、或貼有愛心的衣服，一同徒步到台北市政府，將蔣萬安再送進台北市政府，眾志成城，讓蔣萬安繼續連任四年。

謝龍介嗆當選拆烏山頭光電板 陳亭妃不忍反擊了：他在立院有質詢嗎？

國民黨台南市長候選人謝龍介提出敬老卡政策，以及當選拆烏山頭水庫光電，民進黨台南市長候選人陳亭妃今天受訪時表示，她尊重每個人的政見，但提出政見前，應先了解政策是否可行、自己是否做得到，而不是愈接近投票日，支票開得愈多，卻愈來愈不接地氣，也不清楚未來的責任與執行程序。她強調，台南光電問題不僅限於烏山頭，未來將與議員合作，全面公開各光電案場的相關資料及每個環節。

【重磅快評】兒虐數字用猜的 沈伯洋釋假訊息意圖影響選舉？

兒虐是不容輕忽的問題，每一起案件都令人痛心。準備參選台北市長的民進黨候選人沈伯洋日前受訪時，談到台北市兒虐問題，宣稱台北市的不當兒虐事件應該是六都之首。當主持人追問相關原因時，他坦承因為手上沒有資料跟數據，所以只能用猜的。

曾聖凱提「竹北福利延續、照顧加倍」加碼早療、家照與市幼福利

民進黨竹北市長候選人曾聖凱提出「福利延續，照顧加倍」政見，承諾市長鄭朝方與市公所團隊推動的現有市辦福利全數保留，未來積極爭取中央與新竹縣政府加碼，並增加早療陪伴、家庭照顧、市幼餐點與教保支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。