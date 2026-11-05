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蘇巧慧家族4500萬元投資案財政部不給資料 李競辦轟：這是「財政布」?

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
蘇巧慧家族4500萬元投資案財政部不給資料，李四川競選辦公室主任江怡臻質疑，查核資料為何遲遲不給？這就是所謂的「財政布」嗎？圖／翻攝網頁畫面
蘇巧慧家族4500萬元投資案財政部不給資料，李四川競選辦公室主任江怡臻質疑，查核資料為何遲遲不給？這就是所謂的「財政布」嗎？圖／翻攝網頁畫面

民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純任「曠世智能」董事兼營運長期間，獲台企銀與國發基金共4500萬元投資案，涉未利益迴避，審計部要求2周內提供報告，至今2周時間已到，財政部卻未提供資料，李四川競選辦公室主任江怡臻質疑，說好的依法辦理，查核資料為何遲遲不給？這就是所謂的「財政布」嗎？資料為什麼遲遲不交？卡在哪個環節？有無政治考量？財政部應說清楚。

江怡臻說，李四川也質疑當了40多年公務員，審計部、監察院要求資料，誰敢不給？不能因為涉及的人身分特殊，就不提供資料，如果這次可以不配合查核，以後還要如何監督其他公務人員？且既然蘇巧慧強調依法辦理，就請主動拿出資料，讓大家檢視有沒有依規定揭露親屬關係。候選人的操守，本來就是市民檢驗的重點；涉及政府資金與親屬關係，更應接受監督。

江怡臻表示，過去她就問過蘇巧慧，妹妹任職的公司申請政府資金時，親屬關係有沒有揭露？投資如何評估、如何核准？利益衝突如何處理？蘇貞昌、蘇巧慧父女是否知情？這些問題，都需要申請文件、審查紀錄與具體說明。一句「妹妹不是負責人」，不能取代親屬關係是否揭露的回答；一句「都依法辦理」，更不能取代資料查核。

江怡臻強調，財政部應盡速提供資料，配合審計部查核，蘇巧慧也應就自己能掌握的資料與相關疑問，主動說明，讓新北市民檢視。她更要問蘇巧慧「妳一再強調正面、陽光，就請正面回應外界質疑，把問題說清楚，別再閃躲，別再問Ａ答Ｂ」。

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