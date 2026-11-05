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拚全國最高得票率 陳亭妃承諾：選舉補助款3成捐偏鄉教育醫療基金

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市長候選人陳亭妃宣布每票30元選舉補助款，將捐出三分之一做為偏鄉教育及醫療基金。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃宣布每票30元選舉補助款，將捐出三分之一做為偏鄉教育及醫療基金。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃今天宣布一項重要承諾，未來當選後將把每票30元選舉補助款中的30％捐出，交由台南市政府正式成立「偏鄉教育與偏鄉醫療基金」，讓選舉補助款轉化為照顧市民的實際力量，協助改善偏鄉教育及醫療資源，縮短城鄉差距，讓每一個孩子都有公平的學習機會，也讓每一位鄉親都能獲得更完善的醫療照顧。

陳亭妃表示，這幾天騎著鐵馬走遍台南各區，沿途看見不同地方的需求，也更加深刻感受到，城市發展不能只看市中心，偏鄉的孩子、長輩以及每一個家庭，同樣都需要市政府的照顧。她希望透過這項承諾，讓選舉補助款回到市民身上，成為改善教育與醫療資源的具體行動。

陳亭妃強調，教育與醫療是城市最重要的基礎，不能因為居住地不同，就讓孩子擁有不同的教育機會，也不能讓偏鄉長輩因為交通距離而承受就醫不便。未來將以市政資源整合為基礎，持續強化偏鄉教育支持與醫療照護，讓資源真正送到有需要的地方。

陳亭妃也指出，「鐵馬妃起來」不只是37區的催票行動，更是一次重新聆聽台南、了解地方需求的過程。從平原到山區、從市中心到沿海，每一個地方都有不同的期待，她會持續用雙腳踩踏、用行動深入地方，把鄉親的聲音帶回市政規劃。

陳亭妃展開「鐵馬妃起來・人民當靠3」37區鐵馬催票行動第三天，上午完成東區騎乘行程，下午接力騎進安平區。出發前陳亭妃偕同第九選區市議員候選人號林依婷、李啓維、周麗津、呂維胤，前往華平社金龍宮上香祈福，並向地方鄉親請安、拜託支持。

陳亭妃最後懇請鄉親，選戰進入最後關鍵階段，大家的支持就是她持續向前的最大力量。接下來鐵馬行動將持續深入台南37區，懇請大家一起「拉票、催票、顧票」，讓支持化為選票，11月28日一起投下3號陳亭妃，讓台南迎向更有溫度、更均衡、更進步的未來。

民進黨台南市長候選人陳亭妃宣布每票30元選舉補助款，將捐出三分之一做為偏鄉教育及醫療基金。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃宣布每票30元選舉補助款，將捐出三分之一做為偏鄉教育及醫療基金。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃宣布每票30元選舉補助款，將捐出三分之一做為偏鄉教育及醫療基金。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃宣布每票30元選舉補助款，將捐出三分之一做為偏鄉教育及醫療基金。記者吳淑玲／攝影

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