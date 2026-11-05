民眾現身控妙天、揭買塔背債 綠營砲轟「三問徐欣瑩」

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與悟覺妙天體系的爭議延燒。吹哨者楊琇涵今民進黨陪同下召開記者會，指控遭精神施壓、推銷俗稱「蓮座」的納骨塔位，甚至因此負債至少200萬元。綠營要求徐欣瑩48小時內親自回應，不要再以「奧步」帶過。徐欣瑩競辦回應此為選舉奧步，破壞民主價值，如此惡劣手段確實令人相當不齒。

楊琇涵拍攝紀實影片「我們之後：退轉之後的人生」，揭露徐欣瑩前國會助理指稱，曾被教導如何向父母借錢買塔位，與會人士批評是「政教金權」。

楊琇涵表示，她從大學加入妙天體系、參與15年，不斷被灌輸購買靈骨塔可獲福報、累積功德，期間購買10多個塔位，每座約20萬元，總花費至少200萬元，因收入不高只能逐年償還。

她指控，該體系在校園培養幹部，畢業後成為道場核心同修，妙天也經常接觸藍綠政治人物、談論政治，徐欣瑩、徐世勳等人更是重點栽培對象。

她強調，這不是政治攻防，而是對正義與社會善良的堅持，希望外界不要只從選舉角度看待。

徐欣瑩辦公室發言人徐維遠回應，徐欣瑩今天召開政見發表會，民進黨卻派出政治打手、祭出選舉奧步，進行惡意政治操作。選舉應是政策與願景競爭，非為了勝選不擇手段，甚至不惜破壞民主價值，如此惡劣手段確實令人相當不齒。

徐維遠強調，隨著投票日愈來愈近，新竹縣民對乾淨、廉能、陽光政治的期盼，只會更加堅定。政治可以有競爭，但不該失去底線，更不能讓少數人的政治利益，凌駕於多數縣民的未來之上。

竹北市民代表候選人楊士學表示，徐欣瑩的宗教信仰是個人自由，但影片當事人指稱職場上下關係中存在購買塔位壓力，涉及公職倫理，徐欣瑩應正面回應，不該以「奧步」帶過。

議員候選人歐陽霆提出「三問徐欣瑩」，要求她親自回應：一、是否仍任妙天體系董事？若選縣長後，涉及殯葬業務如何利益迴避。二、國會辦公室用人是否與購買蓮座有關。三、是否曾教助理以不實理由向父母借錢買塔位。徐欣瑩既然參選縣長，就應面對這些問題，要求她48小時內回應，不要再以「奧步」混淆視聽。