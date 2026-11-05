謝龍介嗆當選拆烏山頭光電板 陳亭妃不忍反擊了：他在立院有質詢嗎？

國民黨台南市長候選人謝龍介提出敬老卡政策，以及當選拆烏山頭水庫光電，民進黨台南市長候選人陳亭妃今天受訪時表示，她尊重每個人的政見，但提出政見前，應先了解政策是否可行、自己是否做得到，而不是愈接近投票日，支票開得愈多，卻愈來愈不接地氣，也不清楚未來的責任與執行程序。她強調，台南光電問題不僅限於烏山頭，未來將與議員合作，全面公開各光電案場的相關資料及每個環節。

陳亭妃表示，她尊重每一個人的政見，但如果本身曾被立法院公督盟評鑑列入觀察名單，平時又沒有在台南各地落地深根，現在才臨時提出一大堆政策，她不知道要如何讓市民相信。

她認為，很多政見都應該先了解做不做得到，而不是選舉愈接近，支票開得愈多，開完支票又告訴大家，許多政見不具可行性，且對外稱「只做四年」為支票開得越多卻不需對選民負責，導致選民未來無法以選票監督？整個說法相當矛盾。

陳亭妃說，她原本不想回應這些議題，但謝龍介的支票愈開愈離譜，不但不接地氣，也沒有說清楚未來的責任及執行程序。

針對烏山頭水庫光電板議題，陳亭妃反問，謝龍介過去在立法院有沒有質詢過？有沒有要求經濟部、農業部採取什麼具體行動？她認為，過去真正為此議題提出質詢、要求政府面對問題的，是她自己。

陳亭妃表示，她當時甚至因為相關質詢遭到民進黨內質疑，問她為什麼要反對，但她強調自己並不是反對，而是站在人民這一邊，人民的聲音永遠是她心裡最重要的一塊，因此當時堅持做對的事，並要求公開所有資料，目前相關資料都已經公開，不明白為什麼現在又要重新炒作舊議題。

陳亭妃強調，現在應該面對的是台南市民的需求，未來她會讓光電資訊更加透明，不只是烏山頭水庫的光電板，台南各地光電設施都應該納入檢視。市民擔心的並不只有烏山頭水庫，而是整個台南光電發展的問題。

她表示，未來會與所有議員朝共同目標努力，將光電相關資料及各個環節徹底公開，讓人民真正了解、掌握資訊。她認為，現在不需要更多政治口水，人民要的是真心誠意，而不是用口水欺騙人民。