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謝龍介嗆當選拆烏山頭光電板 陳亭妃不忍反擊了：他在立院有質詢嗎？

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市長候選人陳亭妃回應國民黨台南市長候選人謝龍介敬老卡社福政見及烏山頭水庫光電板拆除議題，強調台南所有光電案場的每個環節徹底公開透明化，並批謝龍介政策支票越開越離譜，應先了解做不做得到。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃回應國民黨台南市長候選人謝龍介敬老卡社福政見及烏山頭水庫光電板拆除議題，強調台南所有光電案場的每個環節徹底公開透明化，並批謝龍介政策支票越開越離譜，應先了解做不做得到。記者吳淑玲／攝影

國民黨台南市長候選人謝龍介提出敬老卡政策，以及當選拆烏山頭水庫光電民進黨台南市長候選人陳亭妃今天受訪時表示，她尊重每個人的政見，但提出政見前，應先了解政策是否可行、自己是否做得到，而不是愈接近投票日，支票開得愈多，卻愈來愈不接地氣，也不清楚未來的責任與執行程序。她強調，台南光電問題不僅限於烏山頭，未來將與議員合作，全面公開各光電案場的相關資料及每個環節。

陳亭妃表示，她尊重每一個人的政見，但如果本身曾被立法院公督盟評鑑列入觀察名單，平時又沒有在台南各地落地深根，現在才臨時提出一大堆政策，她不知道要如何讓市民相信。

她認為，很多政見都應該先了解做不做得到，而不是選舉愈接近，支票開得愈多，開完支票又告訴大家，許多政見不具可行性，且對外稱「只做四年」為支票開得越多卻不需對選民負責，導致選民未來無法以選票監督？整個說法相當矛盾。

陳亭妃說，她原本不想回應這些議題，但謝龍介的支票愈開愈離譜，不但不接地氣，也沒有說清楚未來的責任及執行程序。

針對烏山頭水庫光電板議題，陳亭妃反問，謝龍介過去在立法院有沒有質詢過？有沒有要求經濟部、農業部採取什麼具體行動？她認為，過去真正為此議題提出質詢、要求政府面對問題的，是她自己。

陳亭妃表示，她當時甚至因為相關質詢遭到民進黨內質疑，問她為什麼要反對，但她強調自己並不是反對，而是站在人民這一邊，人民的聲音永遠是她心裡最重要的一塊，因此當時堅持做對的事，並要求公開所有資料，目前相關資料都已經公開，不明白為什麼現在又要重新炒作舊議題。

陳亭妃強調，現在應該面對的是台南市民的需求，未來她會讓光電資訊更加透明，不只是烏山頭水庫的光電板，台南各地光電設施都應該納入檢視。市民擔心的並不只有烏山頭水庫，而是整個台南光電發展的問題。

她表示，未來會與所有議員朝共同目標努力，將光電相關資料及各個環節徹底公開，讓人民真正了解、掌握資訊。她認為，現在不需要更多政治口水，人民要的是真心誠意，而不是用口水欺騙人民。

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