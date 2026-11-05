沈伯洋反擊兒虐遭問A答B 王鴻薇批硬拗：北市通報長年六都排第五

民進黨台北市長候選人沈伯洋受訪談兒虐議題，指台北市兒虐應是六都之首，坦言手中沒數據是用「猜的」。沈今回應他是講兒虐，用的數據卻是兒虐死亡。針對沈的回應，國民黨立委王鴻薇表示，今年台北市通報案遠低於高雄，在六都長年排名第五，沈一再出洋相，只是證明消費兒虐事件，非真關心兒虐。

面對外界質疑，沈伯洋今早回應，「這又是問T答K，問台北回答高雄」，且是問說兒虐，蔣萬安競選辦公室在說兒虐死亡，他們在講送到幼兒園怕兒虐發生，蔣萬安競辦在講說家庭內的兒虐，完全就是問A答Ｂ。

沈伯洋說，台北市光是已知的8起重大兒虐案件，有110多位學童受害，總共600多件不當管教，光是這些都沒有回答清楚。「現在一下提高雄，人家沒提死亡、他們提死亡，人家講幼兒園、他們講家裡內的。」

王鴻薇說，沈伯洋公然在遠見專訪中談兒虐，竟然用「猜」的惡意造謠台北市兒虐案件六都居首，引發眾怒。沒想到今天沈伯洋不是道歉更正資訊，而是繼續出洋相硬拗。

王鴻薇指出，沈伯洋今天回應：「人家沒提死亡，他們提死亡」、「人家講幼兒園，他們講家裡內的」。沈認為是別人扭曲他的言論，但她昨天就舉出資料，不論是「兒少保護受理案件及開案人數」或是「兒少保護施虐致死的案件數」，台北市都不是居首。

王鴻薇表示，沈伯洋怕打到高雄兒虐死亡數最高，讓高雄市長陳其邁不開心，那就按照沈自己澄清的定義，她昨天提的「兒少保護受理案件及開案人數」裡面就有包括「教保服務人員」也包括幼兒園，且不單純以死亡案例來做統計，單以今年來看台北市通報案件數遠低於高雄市的8956案，在六都更是長年排名第五。換言之，這符合沈硬拗「有講幼兒園也不是講死亡案例」台北市也都不是居首，這都是公開可查證的衛福部官方資料。

王鴻薇總結，處理兒虐不是猜猜猜，沈伯洋在辯論時說一上任就要解決三件事情，其中就包括兒虐。目前沈還是猜錯，死不認錯，一再出洋相，只是證明消費兒虐事件，根本不是真的關心兒虐。