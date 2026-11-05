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嘉義縣公辦政見會11月11日起登場 縣長、議員、鄉鎮市長時程出爐
嘉義縣地方公職人員選舉公辦政見發表會將於11月11日起陸續登場，縣長政見發表會共2場，分別於11月18日及20日上午10時，在國聲有線電視公司舉行，採直播方式播出；縣議員在國聲有線電視公司預錄後分時段播出，鄉鎮市長則以傳統政見發表會方式，在各鄉鎮市舉行。
嘉義縣選舉委員會表示，議員政見發表會分5場次預錄，第一選區11月11日上午9時30分、第二選區同日下午1時30分；第四選區11月12日上午9時30分、第三選區同日下午1時30分、第五選區下午4時30分，第六選區未辦政見發表會，待11月12日預錄完成後，另行公告播出時程。
鄉鎮市長政見發表會則採傳統方式舉行，共有9場。鹿草鄉長11月18日下午6時30分，在鹿草西井社區活動中心舉行；中埔鄉長11月19日上午9時30分，在嘉義縣立中埔國中舉行；太保市長同日上午10時，在新塭里桃花宮舉行。
朴子市長11月19日下午2時在朴子市公所市民廣場舉行，竹崎鄉長同日下午2時在竹崎真武廟舉行。民雄鄉長11月21日上午9時在民雄市場停車場2樓舉行，溪口、義竹鄉長同日上午10時，分別在溪口北極殿及義竹鄉公所舉行，布袋鎮長則於當日下午2時在布袋鎮公所前廣場舉行。
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