影／謝龍介政見網站上線 推出十大政見公開接受市民檢驗

國民黨台南市長候選人謝龍介今天舉行政見網站上線記者會，展示網站整合婚育宅、育兒成長津貼加碼、敬老福利升級、清廉治理及「馬上辦」等主要政見，要讓市民隨時查閱政策內容。

謝龍介說，現在民眾偏好簡短有趣的內容，網站也提供每日行程、新聞稿、競選MV、政策短影音及互動小遊戲，方便鄉親掌握最新動態。

謝龍介說，近來掃街時，不少小學生、國中生看過政策短影片，主動詢問育兒補助是否真的能達到7500元。他強調提出育兒津貼與婚育宅，就是希望降低家庭負擔，讓媽媽少辛苦、生活更幸福，也讓願意生養孩子的家庭有安定居所。

謝龍介舉例網站市民提問QA內容，除了回答民眾有關「敬老卡福利內容六都最差」的疑問。也說明台南有六都最不合理的交通罰單，一年高達154萬張，22億罰單收入，近兩百照相設備，科技執法等等罰單比員警開的多一倍，罰單暴增事故數量卻沒降，「等於把人民當提款機」才會變民怨。

謝龍介表示，少子化是台灣必須正視的國安問題，政府應讓家庭敢生、能養，從居住與育兒共同著手。至於政策財源，謝龍介表示，中央與地方應是合作夥伴，面對財政資源分配，應坐下來協調，把資源用在市民真正需要的地方。他將持續為台南爭取經費，推動照顧孩子、青年與長輩的政策。

謝龍介說，「四年要做什麼，現在公開給你看」，他只做一任、四年不連任，將以清廉治理與「馬上辦」精神回應市民需求，讓政見公開透明、接受市民檢驗，邀請鄉親上網了解政策，共同關心台南未來。

謝龍介政見網站上線，推出十大政見公開接受市民檢驗。記者周宗禎／攝影

謝龍介政見網站上線，推出十大政見公開接受市民檢驗。記者周宗禎／攝影

謝龍介政見網站上線，推出十大政見公開接受市民檢驗。記者周宗禎／攝影