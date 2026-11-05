影／帶基隆4小雞全市衝票 柯文哲：不用管民調 卯足全力衝就對了

民眾黨前主席今天上午由副市長、市黨部主委邱佩琳陪同到基隆為黨提名4名議員候選人市場拜票、車隊掃街，他說，現在有很多各種不同的民調出來，不管市長還是議員，「民調不管如何，最後不到一個月，努力就對了。」

柯文哲說，今天從上午一直到下午幫4位基隆市議員候選人市場拜票、車隊掃街，全力衝刺拉票，他說，基隆4位小雞都非常優秀，請基隆鄉親支持民眾黨進入基隆市議會。

針對基隆市長藍綠對決目前激戰民調呈五五波怎麼看？柯文哲受訪表示，現在有各種不同的民調出現，但還是要看過去的信用度。黨內有一名候選人說的非常好，「民調在安全範圍內就可以躺著不選嗎，還是要拚命跑；民調在安全範圍外就放棄了嗎，還是要認真跑。」

「民調不管如何，最後不到一個月，努力就對了。」柯文哲說，不管市長及議員選舉都是如此。

柯文哲說，剩下最後三周的時間，候選人就是集中精神，卯足全力，把自己最好的一面推銷給市民，這才是現在要做的，不管民調數字如何，不管如何，可以改變自己對選舉的努力嗎？現階段候選人就是努力推銷自己。

柯文哲還表示，但市長和議員選舉層面不同，市長是單一席選舉，要注意的是版塊運作，但議員是多席次，大家都不討厭你還不夠，因為沒有把票投給你，議員候選人要找到支持你的人在哪裡，把票催出來，就有機會當選。

基隆市副市長、基隆市黨部主委邱佩琳說，基隆4位候選人中山區呂承祐、安樂區李文耀、信義區黃申棟、中正區林廷翰都非常年輕優秀，「民眾黨基隆隊」打出全壘打她很有信心，把真正優秀、專業、願意為市民服務的議員送進基隆市議會，為基隆帶來新的希望與改變。

柯文哲今天從上午一直到下午幫4位基隆市議員候選人市場拜票、車隊掃街，全力衝刺拉票。記者游明煌／攝影

柯文哲今天從上午一直到下午幫4位基隆市議員候選人市場拜票、車隊掃街，全力衝刺拉票。記者游明煌／攝影

柯文哲今天從上午一直到下午幫4位基隆市議員候選人市場拜票、車隊掃街，全力衝刺拉票。記者游明煌／攝影