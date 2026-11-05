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【重磅快評】兒虐數字用猜的 沈伯洋釋假訊息意圖影響選舉？

聯合報／ 主筆室
民進黨台北市長候選人沈伯洋受訪指北市兒虐為六都之首，坦言是「用猜的」，圖為沈伯洋上午在立法院受訪。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋受訪指北市兒虐為六都之首，坦言是「用猜的」，圖為沈伯洋上午在立法院受訪。記者曾吉松／攝影

兒虐是不容輕忽的問題，每一起案件都令人痛心。準備參選台北市長的民進黨候選人沈伯洋日前受訪時，談到台北市兒虐問題，宣稱台北市的不當兒虐事件應該是六都之首。當主持人追問相關原因時，他坦承因為手上沒有資料跟數據，所以只能用猜的。

一個具有犯罪學博士背景、又準備參選首都市長的人，談到如此嚴肅的公共議題，竟然把猜測當成政策論述，這是學者應有的專業，及候選人應有的基本態度嗎？

問題是，沈伯洋這一猜，還真的猜錯了。根據衛福部公開資料，2024年兒少遭受父母、照顧者或其他家庭成員施虐致死人數，高雄市就有12人，居六都之首；台北市則沒有個案。若看2023年至2025年的家內受虐致死統計，高雄也遠高於台北。至少從兒少受虐致死的統計來看，台北市顯然不是六都最嚴重的城市。至於兒少保護通報案件，各縣市的通報數、受理數、調查案件及實際受虐人數，本來就有不同定義，不能混為一談。但不論採用哪一項統計，政治人物都不應在沒有查證的情況下，逕自把台北市說成六都最嚴重。

針對這項爭議，沈伯洋陣營澄清，當時受訪談論的主軸與廣義的指標包含幼兒園不當管教、照顧環境與通報處理等有關，並非專指家戶內致死案。

然而，即使雙方對「兒虐」定義的涵蓋範圍認知存在落差，政治人物在公開受訪時若未能精準掌握統計基礎，確實也給了對手質疑其論述嚴謹度的空間。

更何況，兒虐案件的統計維度繁多，不適合簡化為單純的政治攻防數字遊戲。通報數增加，可能代表案件增加，也可能反映通報意識提高、通報管道更完善；受虐致死則是另一個完全不同的指標。沈伯洋具有犯罪學的背景，照理說應該發言更加嚴謹，卻在未備妥具體細目數據前脫口「用猜的」，難免令人質疑是拿來做為政治攻防的工具。

沈伯洋的爭議，核心在於政策論述的精確度。他要選台北市長，且身為立法委員，索取資料並非難事，卻在沒有資料的情況下，就斬釘截鐵指控台北市情況最嚴重。既然如此，接下來談都更、交通、教育、社會福利，是不是也準備繼續「用猜的」？

值得追問的是，這種政治口水與攻防，要不要拉高到法律責任層次？部分藍營民代與評論提及《公職人員選舉罷免法》第104條，質疑其散布不實訊息。但在法律實務上，候選人在政論或專訪中的粗糙發言、政策推估或數據解讀落差，是否直接構成選罷法所指的「故意散布虛構謠言且足以損害公眾」，通常需要嚴格的主觀犯意與構成要件認定，能否冠上刑事指控在法律上有討論空間，使得這類發言多數時候仍屬於政治口水與選戰攻防的範疇。

沈伯洋既然要選台北市長，面對外界的檢驗自當以更嚴謹的態度端出數據與政見。市長辯論或許可以不用準備，但治理城市絕對不能憑直覺、用猜的。

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