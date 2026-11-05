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江啟臣市民野餐日活動比OK藏號次？何欣純回擊：選民不會憑手勢投票
國民黨台中市長候選人、立法院副院長江啟臣今參與「台中市民野餐日」活動記者會時，比出OK手勢，恰與江的競選號次「3」雷同，引發討論。對此，對手民進黨台中市長候選人何欣純重申，台中的選民不會因為比個手勢，就去投那一票。
台中市商業會今天上午舉辦80周年慶，包括前總統蔡英文、何欣純等人都參與敲酒桶鏡開儀式。
何欣純會前受訪時說，她再次重申，台中選民不會因為比個手勢，就去投那一票。台中選民關心的還是台中這個城市現在OK不OK？未來OK不OK？到底哪一個市長候選人可以讓台中的市民生活可以越來越好，台中的市政可以越來越順、越來越進步。
何欣純指出，市政行政中立是不變的原則，期許行政中立不是只有口頭上說，而是能夠落實。她呼籲選民，來看看哪個市長候選人是真心、腳踏實地，提出務實可行政見來推動台中市的進步跟發展。11月26號一定要出來投票，投下最寶貴、最堅定支持何欣純的那一票。
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