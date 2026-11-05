江啟臣市民野餐日活動比OK藏號次？何欣純回擊：選民不會憑手勢投票

民進黨台北市長候選人沈伯洋稱北市兒虐六都居首，被問數據稱「用猜的。」沈今也被挖出，其實除近期「遠見」專訪，今年8月23日沈接受黃暐瀚專訪時就提過兒虐六都居首，還稱這三年已是八大案件，國民黨立委徐巧芯也在社群酸「沈伯洋兩個月以前就在造謠了」，「那時候也是猜的嗎？猜了兩個月，也不去找資料做功課嗎？」

2026-11-05 13:10