賴總統陪蘇巧慧北海岸拜票「她開的支票都叫我兌現」

賴清德總統上午陪民進黨新北市長候選人蘇巧慧到三芝、淡水拜廟，賴稱讚蘇巧慧不僅專業活力還很聰明，「她開的支票（政見）都叫我兌現！」蘇巧慧則像個撒嬌的晚輩，「這些（政見）都是要講給總統聽的！」

2人先後到三芝福成宮、淡水的福佑宮和清水巖參香祈福，在三芝福成宮媽祖廟時蘇巧慧先致詞，她提出將來若當選市長，除了要在北海岸蓋新醫院，還要和中央合作加強智慧醫療、發展長照體系，同時要延續賴總統於2023年競選時提出的「淡海科學城」政見，讓產業、人才、資金留在新北。

賴清德則向鄉親強調自己在萬里出生，不僅是新北長大的孩子，還是繼李登輝之後，出身北海岸的第二位總統。他說三芝鄉親應該感謝蘇貞昌在台北縣長任內協助福成宮修建後殿、新建金山醫院，「現在他的女兒要參選市長，我們是不是應該給她支持？」

賴清德並稱讚蘇巧慧當過3任立法委員，每次評鑑都是第一名，很適合當新北市長，她除了要提升北海岸的醫療量能蓋新醫院，還要推動「淡海科學園區」，這662公頃土地已經過內政部都市計畫委員會通過，未來涵蓋休閒運動、文教設施、醫療服務、商業科技、AI產業園區，效益會延續到三芝。

賴總統說，蘇巧慧開的政見支票，「我不兌現也不行，我一定要幫忙兌現啊！」另外還有地方爭取很久的「八里輕軌」也很重要，「這條我也沒辦法推辭」。