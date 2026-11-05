快訊

中職／王威晨宣布行使自由球員權利 在兄弟11年首次動用

ChatGPT能生成GIF了！實測手繪貓咪動起來 操作方式一次看

50大權值股跌停11家！台股重挫1,374點連六黑 台積電收低20元

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統陪蘇巧慧北海岸拜票「她開的支票都叫我兌現」

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
總統賴清德（右）上午陪民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）到三芝拜廟、拜票，賴清德稱讚蘇巧慧很聰明，「她開的支票（政見）都叫我兌現！」蘇巧慧則說，「這些（政見）都是要講給總統聽的！」記者林昭彰／攝影
總統賴清德（右）上午陪民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）到三芝拜廟、拜票，賴清德稱讚蘇巧慧很聰明，「她開的支票（政見）都叫我兌現！」蘇巧慧則說，「這些（政見）都是要講給總統聽的！」記者林昭彰／攝影

賴清德總統上午陪民進黨新北市長候選人蘇巧慧到三芝、淡水拜廟，賴稱讚蘇巧慧不僅專業活力還很聰明，「她開的支票（政見）都叫我兌現！」蘇巧慧則像個撒嬌的晚輩，「這些（政見）都是要講給總統聽的！」

2人先後到三芝福成宮、淡水的福佑宮和清水巖參香祈福，在三芝福成宮媽祖廟時蘇巧慧先致詞，她提出將來若當選市長，除了要在北海岸蓋新醫院，還要和中央合作加強智慧醫療、發展長照體系，同時要延續賴總統於2023年競選時提出的「淡海科學城」政見，讓產業、人才、資金留在新北。

賴清德則向鄉親強調自己在萬里出生，不僅是新北長大的孩子，還是繼李登輝之後，出身北海岸的第二位總統。他說三芝鄉親應該感謝蘇貞昌在台北縣長任內協助福成宮修建後殿、新建金山醫院，「現在他的女兒要參選市長，我們是不是應該給她支持？」

賴清德並稱讚蘇巧慧當過3任立法委員，每次評鑑都是第一名，很適合當新北市長，她除了要提升北海岸的醫療量能蓋新醫院，還要推動「淡海科學園區」，這662公頃土地已經過內政部都市計畫委員會通過，未來涵蓋休閒運動、文教設施、醫療服務、商業科技、AI產業園區，效益會延續到三芝。

賴總統說，蘇巧慧開的政見支票，「我不兌現也不行，我一定要幫忙兌現啊！」另外還有地方爭取很久的「八里輕軌」也很重要，「這條我也沒辦法推辭」。

總統賴清德（右一）上午陪民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右二）到三芝拜廟、<a href='/search/tagging/2/拜票' rel='拜票' data-rel='/2/140378' class='tag'><strong>拜票</strong></a>。記者林昭彰／攝影
總統賴清德（右一）上午陪民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右二）到三芝拜廟、拜票。記者林昭彰／攝影

2026九合一選舉

蘇巧慧 賴清德 拜票 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賴清德偕蘇巧慧三芝淡水參拜 喊話盼新北蘇巧慧、台北沈伯洋主政

新北陸戰⋯李四川喊接棒 蘇巧慧拚翻轉

賴總統：不因縣長、立委國民黨籍而不挺南投

雙北立委蘆洲湧蓮寺市場掃街 鄉親比3號「OK」相挺李四川

相關新聞

衛福部數據打臉！沈伯洋數度稱北市兒虐居首 徐巧芯酸：2個月前就造謠

民進黨台北市長候選人沈伯洋稱北市兒虐六都居首，被問數據稱「用猜的。」沈今也被挖出，其實除近期「遠見」專訪，今年8月23日沈接受黃暐瀚專訪時就提過兒虐六都居首，還稱這三年已是八大案件，國民黨立委徐巧芯也在社群酸「沈伯洋兩個月以前就在造謠了」，「那時候也是猜的嗎？猜了兩個月，也不去找資料做功課嗎？」

留言灌爆！蔣萬安大巨蛋12強奧運資格賽貼文再掀論戰 網嘆：青鳥又出動

台北市長蔣萬安今天在臉書貼文「大巨蛋，市民的光榮主場！」表示在前任基礎推動完工啟用，2027世界12強棒球賽預賽、複賽；2028洛杉磯奧運棒球資格賽。

高雄藍白合後天旗山造勢 網友喊：德州做到了、柯志恩也可以

國民黨高雄市長候選人柯志恩「三山造勢」最終場「大旗美勝利大會」，周六下午在旗山體育場登場，受邀出席的民眾黨主席黃國昌透過影片，呼籲支持者共同為高雄改變而努力。受美國期中大選德州30多年來首度變天影響，網友向柯志恩加油喊「德州可以做到、妳也可以」。

王肇民高雄造勢晚會台下冷清！自架手機直播 網友佩服：一個人也要堅持到底

2026年高雄市長選戰除了藍綠主要候選人柯志恩、賴瑞隆備受關注外，近日號次2號的無黨籍候選人王肇民也意外因獨特的宣傳方式引來網友的目光。一名網友在Threads曝光王肇民於3日晚間在岡山壽天宮前的造勢晚會，現場僅有數名觀眾，然而王肇民仍對著台下侃侃而談自己的政見與施政理想，讓原po因此形容他是「奇妙的高雄市長候選人」。

李四川撞臉麥當勞「奶昔大哥雲朵包」！本人親認證：看了就回不去

新北市長候選人李四川近日意外因為一款包包成為話題！李四川昨（4）日在臉書分享，年輕夥伴當天買了近期受到關注的麥當勞「奶昔大哥雲朵包」，沒想到對方竟認為包包上的圖案與他十分神似，讓李四川笑說：「他們說我跟他很像，看了就回不去？」貼文曝光後，引來不少網友留言附和，直呼真的很像，還有人笑稱這款包包根本就是「李四川包」。

影／謝龍介政見網站上線 推出十大政見公開接受市民檢驗

國民黨台南市長候選人謝龍介今天舉行政見網站上線記者會，展示網站整合婚育宅、育兒成長津貼加碼、敬老福利升級、清廉治理及「馬上辦」等主要政見，要讓市民隨時查閱政策內容。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。