蔡英文三度同框下午蹓毛小孩 何欣純拋友善城市願景

前總統蔡英文今第三度合體民進黨台中市長候選人何欣純，出席台中商業會80周年慶、潭子得天宮參香，以及到文心森林公園遛毛小孩。何欣純受訪時說，蔡英文說她是半個台中人，所以用台中人的熱情來歡迎她，蔡英文非常喜歡毛小孩，今天下午還要遛毛小孩，盼能打造台中成為毛小孩的友善城市。

台中市商業會今天上午舉辦80周年慶，包括蔡英文、何欣純都參與敲酒桶鏡開儀式。

對於蔡英文今天一整天行程都在台中一事，何欣純受訪時說，很高興蔡英文再次來到台中、回到台中，因為蔡英文說她是半個台中人，所以當然是用台中人的熱情來歡迎她。

何欣純說明，蔡英文非常喜歡毛小孩，今天下午也特別號召了很多毛小孩一起到文心森林公園，來看看這個寵物友善的公園未來還可以再強化，盼能打造台中成為毛小孩的友善城市。很開心可以陪著蔡英文走走看看，然後陪著毛小孩。