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賴清德偕蘇巧慧三芝淡水參拜 喊話盼新北蘇巧慧、台北沈伯洋主政

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
賴清德表示期盼新北蘇巧慧、台北沈伯洋主政。記者黃子騰／攝影
賴清德表示期盼新北蘇巧慧、台北沈伯洋主政。記者黃子騰／攝影

賴清德總統今天上午偕民進黨新北市長候選人蘇巧慧，至淡水福佑宮與清水巖祖師廟參拜，賴清德除重述執政以來經濟建設成果外，並盛讚蘇巧慧勤跑基層、傾聽民意，具備做好市長的條件，並喊話「新北市交給蘇巧慧」，盼鄉親支持她當選。

賴清德致詞表示，自己身為總統肩負國家安全、發展經濟及照顧人民三大使命。國家安全方面，政府透過對美軍事採購、國際軍事合作及發展自主國防產業，提升國軍戰力，確保台灣不受共產制度統治。經濟方面自蔡英文總統執政後調整經濟發展方向，不再把雞蛋放在中國市場，而是走向世界，蔡英文執政8年平均經濟成長率達3.1%，高於馬英九任內的2.8%；2024年經濟成長率達5.6%，去年更達8.76%，今年預估將超過12%，股市也從蔡英文交棒時的2萬3000點，上漲至4萬9000點，成為全球第4大股市。

賴清德表示，政府持續調高基本工資、提高軍公教待遇及警、消勤務加給並推動減稅政策，目前全台約有45%至50%民眾免繳所得稅。另外持續推動0至6歲國家一起養、高中職免學費、大專院校學雜費補助及長照3.0，明年也將推出18歲以下每月5000元補助政策。

賴清德說，淡江大橋完工通車後，可串聯淡水、八里及台61線，他也將繼續推動淡北道路。另外中央已調整淡水、三芝、石門醫療服務區，與士林、北投分開，未來淡水等地區若有興建醫院需求，將有機會爭取醫療資源。賴清德指出，淡海科學城是他競選總統時提出的政見，未來將規畫學校、運動場館、醫療服務及AI產業園區。這些都是蘇巧慧過去擔任立委時共同討論、爭取的建設，未來更需要她擔任新北市長，負責推動落實。

賴清德最後喊出，期待未來台北市有沈伯洋主政，新北市有蘇巧慧主政，師姐跟師弟大家拼看看誰比較有實力。呼籲民眾11月28日一定要出來投票，讓兩個人都當選。

蘇巧慧致詞時表示，未來期盼有機會帶領市府團隊，延續並推動賴清德總統於2023年競選時提出的淡海科學城，讓產業、人才、資金留在新北，同時更要持續支持老街商圈發展，不只帶動淡水發展，也要讓淡水的歷史和文化被更多人看見。

蘇巧慧表示，為改善淡水交通環境，她和時任立委呂孫綾積極爭取淡江大橋，在中央及新北市府努力下讓淡江大橋在今年5月順利完工通車，未來也將持續緊盯淡北道路、淡海輕軌二期等交通建設，讓淡水市民通勤環境更優質。

蘇巧慧指出，隨著淡水新市鎮人口持續增加，北海岸醫療量能亟需提升，她和新北市議員鄭宇恩爭取淡海醫療次分區，未來她也會加速落實淡海醫院，打造優質且平價的區域醫院，全面提升北海岸醫療量能。蘇巧慧補充，為強化淡水地區的供水韌性，她也將加速推動五萬噸配水池興建及供水管路更新工程，提升供水穩定性，滿足地方人口成長及未來產業發展需求。

賴清德致詞時表示期盼新北蘇巧慧、台北沈伯洋主政。記者黃子騰／攝影
賴清德致詞時表示期盼新北蘇巧慧、台北沈伯洋主政。記者黃子騰／攝影

賴清德與蘇巧慧赴淡水清水巖祖師廟參拜。記者黃子騰／攝影
賴清德與蘇巧慧赴淡水清水巖祖師廟參拜。記者黃子騰／攝影

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