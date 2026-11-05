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兒虐六都首位用猜的 她怒轟沈伯洋「對高雄裝瞎、對台北造謠」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋上午在立法院受訪。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋上午在立法院受訪。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋受訪時稱台北兒虐不當事件「六都居首」，但沒有數據，他只能用猜的，引發爭議，但仍反嗆對手又是「問台北回答高雄」。對此，國民黨台北市議員柳采葳指出，沈伯洋對高雄兒虐致死數字眼瞎裝傻，對台北卻憑空造謠。

沈伯洋是接受遠見專訪，被問及兒虐案，指北市六都居首，但沒數據「只能用猜的」，藍營拿出高雄市兒虐致死案才是六都居冠數據回嗆，沈伯洋今上午受訪回應，指對手又是「問台北回答高雄」，當時是問兒虐，用數據卻是兒虐死亡，如此說法感覺還是稱台北做最好、台北兒虐不嚴重。

柳采葳說，沈伯洋號稱「認知作戰專家、犯罪學權威」堂堂民進黨不分區第二名、自詡國際知名的「大專家」，指控重大市政缺失，連衛福部公開網頁都懶得查，做研究、看市政全部不用憑事實，全靠個人神明感應、用「猜」的？民進黨選台北市長，難道是派算命仙來參選嗎？

她說，講錯話被抓包不是「沒準備好」，這根本就是公開造謠，如果選首都市長數據全靠猜，以後台北市防颱救災、幾百億市政預算，是不是也要拿塔羅牌、叫神明降駕來決定？

柳采葳指出，高雄雄兒虐致死六都第一，沈伯洋眼瞎裝傻，對台北憑空造謠，根據衛福部與審計部的公開統計數據，近年家內兒少受虐致死案件，民進黨執政的高雄市高達14人，2024年單年更高達12人 ，才是實打實的六都第一。

柳采葳表示，沈伯洋不但不認錯道歉，居然還開記者會理直氣壯硬拗說是蔣市府「問T答K、問台北答高雄」，沈伯洋一開口講的就是廣義的「兒虐不當事件」發現自己講錯話、數據站不住腳，才開始玩文字遊戲偷換概念，拿無辜受害孩子的生命當你選戰噴口水、玩文字特技的道具，被打臉後死不認錯，「恥度到底有沒有底線？」

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