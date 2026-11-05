衛福部數據打臉！沈伯洋數度稱北市兒虐居首 徐巧芯酸：2個月前就造謠

民進黨台北市長候選人沈伯洋稱北市兒虐六都居首，被問數據稱「用猜的。」沈今也被挖出，其實除近期「遠見」專訪，今年8月23日沈接受黃暐瀚專訪時就提過兒虐六都居首，還稱這三年已是八大案件，國民黨立委徐巧芯也在社群酸「沈伯洋兩個月以前就在造謠了」，「那時候也是猜的嗎？猜了兩個月，也不去找資料做功課嗎？」

蔣萬安競辦今天也以衛福部統計打臉沈的「兒虐六都居首說」，依據衛福部「兒童及少年保護—施虐者身分別」資料，涵蓋父母、手足、托育機構人員等身分，2023年至2025年台北市各年度統計人數均非六都第一；另依衛福部兒少受虐類型資料，包含不當對待等類型，2023年至2025年各年度台北市統計人數也非六都第一。

沈伯洋近日接受「遠見」專訪時稱，北市兒虐不當事件「六都居首」，但被主持人追是否有相關數據佐證，卻坦言手上沒有數據，只能「用猜的」。台北市長蔣萬安昨天怒批沈猜測的數據完全錯誤、又恰恰相反。

網友挖出，沈伯洋兩個月多前，接受黃暐瀚「下班瀚你聊」專訪時，就已經稱台北市兒虐六都居首，當時主持人黃暐瀚問沈，「台北市的虐童案，覺得處理不好？」沈當時說，蔣萬安受訪稱從速從重從嚴，這就事後處理，當時沈伯洋就提到「台北市的兒虐在六都已經是居首」。

當時黃還驚訝問「是六都之首？」沈說：「變成蔣都說要處理，每十七個有一家，這三年已是八大案件，一百多個小孩受害，六百多起不當對待。」黃還追問「為什麼這樣，是台北市比較勇於通報？」沈說，沒有預防，每次出來就罰這個，一直做這件事，沒有預防，台北市是一個台北居大不易的地方，所以他希望減壓。

不過沈伯洋提出的「六都居首」數據，今天也被蔣萬安競辦打臉，蔣萬安競辦以衛福部多項統計，質疑沈伯洋談兒虐「用猜的」造謠，競辦說，因衛福部統計，北市均非六都第一。據衛福部「兒童及少年保護—施虐者身分別」資料，涵蓋父母、手足、托育機構人員等身分，2023年至2025年台北市各年度統計人數均非六都第一；另依衛福部兒少受虐類型資料，包含不當對待等類型，2023年至2025年各年度北市統計人數也非六都第一。

蔣競辦發言人楊沛緰指出，沈伯洋提出「六都居首」，接受六都比較時，又說別人答非所問，「自己提出排名卻拿不出依據，難道如此嚴肅的兒虐問題，也要市民跟你一起猜？」如今的解釋仍未交代「六都居首」的依據。身為立法委員，既知資料不足，就應透過職權向中央部會索資、查證，不能以「坦率」掩飾功課不足，更不能用猜測評論兒童安全。

楊強調，每一件兒虐及不當對待案件都應嚴肅面對、依法究責，兒虐致死更是無法挽回的結果，必須正視。不同指標應分別檢視，指控都須有憑有據。