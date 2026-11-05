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交通權威力挺！前部長葉匡時讚徐欣瑩3大交通政見值得推薦

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣交通問題成為選戰焦點，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天舉辦「智慧領航・科技升級」政見發表會，交通部前部長葉匡時特別錄製影片力挺，強調新竹縣市是「命運共同體」，交通問題不能各自解決，並點名徐欣瑩3項交通政策值得推薦，呼籲縣民支持她當選縣長。

葉匡時在影片中表示，過去擔任交通部長期間，曾與徐欣瑩密切互動，對她的問政風格相當了解。徐欣瑩具有理工背景，十分關注新竹縣民生活水準，尤其重視交通問題。他仔細研究徐欣瑩這次提出的交通政見，認為其中有3大方向值得向縣民推薦。

葉匡時首先肯定徐欣瑩提出以AI智慧交通改善塞車問題。他表示，運用新科技提升交通效率相當重要，無論民眾搭乘公車、火車，或自行開車，都能透過科技協助找到更順暢的交通路徑，減少等候及通勤的不便，對改善日常交通具有實質幫助。

葉匡時也特別強調跨縣市交通整合的重要性。他指出，新竹縣與新竹市是「命運共同體」，「新竹市的交通不好，新竹縣就不可能好；新竹縣的交通不好，新竹市也不可能好。」兩地交通問題息息相關，不能只靠單一縣市各自改善，必須共同合作。

他認為，徐欣瑩提出「竹竹安欣連線」，與新竹市長高虹安推動大新竹交通整合，方向相當正確。尤其新竹縣市居民往返頻繁，若能共同規畫交通改善措施，將有助於解決長期交通瓶頸。

針對徐欣瑩提出YouBike前30分鐘免費，葉匡時也表達支持。他表示，民眾搭乘公共運輸，最頭痛的往往是從住家到車站，或下車後抵達目的地的「第一哩路、最後一哩路」。若能透過YouBike完善接駁，將有助提高公共運輸使用意願，讓民眾多搭乘大眾運輸、減少開車，進一步改善交通。

徐欣瑩今天在政見發表會中，除提出16大交通工程建設，也主張成立AI智慧交通治理中心，優先改善竹北十大瓶頸路口、高鐵特區及竹科聯絡道，目標縮短尖峰通勤時間20%；另倡議籌措200億元大新竹交通治理基金，推動跨縣市交通改善。

葉匡時最後表示，徐欣瑩運用理工背景，深入且專業地理解新竹縣交通問題，相關政策值得推薦，也希望新竹縣民支持徐欣瑩當選縣長。

交通部前部長葉匡時肯定徐欣瑩提出以AI智慧交通改善塞車問題。圖／徐欣瑩競辦提供
交通部前部長葉匡時肯定徐欣瑩提出以AI智慧交通改善塞車問題。圖／徐欣瑩競辦提供

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天舉辦「智慧領航・科技升級」政見發表會。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天舉辦「智慧領航・科技升級」政見發表會。記者黃羿馨／攝影

交通部前部長葉匡時表示，徐欣瑩運用理工背景，深入且專業地理解新竹縣交通問題，相關政策值得推薦。圖／徐欣瑩競辦提供
交通部前部長葉匡時表示，徐欣瑩運用理工背景，深入且專業地理解新竹縣交通問題，相關政策值得推薦。圖／徐欣瑩競辦提供

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