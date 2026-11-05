雙北立委蘆洲湧蓮寺市場掃街 鄉親比3號「OK」相挺李四川

新北市長選舉倒數計時，今國民黨雙北立委包括賴士葆、洪孟楷、廖先翔今前往蘆洲湧蓮寺旁市場，為新北市長候選人李四川掃街拜票，沿途民眾紛紛比出「3號」OK手勢，表達對李四川的全力相挺。有民眾看見立委們到來，也興奮大喊「我好愛你」還有人特別準備冰涼的礦泉水，送給立委們消暑解渴，展現蘆洲鄉親濃厚的人情味，掃街沿途充滿歡笑聲與凍蒜聲，氣氛相當熱烈。

賴士葆、洪孟楷、廖先翔三人表示，李四川做人老實、工程人員出身，在新北、台北、高雄都做過副市長，推動路平、燈亮、水溝通等民生基礎建設，更完成台北大巨蛋、輝達進駐等重大建設，現在有機會擔任新北市長、為新北服務，懇請市民一定要全力支持，11月28日「票投三、挺四川」。

他們也提到，掃街過程中，許多民眾都熱情揮手，比出默契手勢「OK」象徵力挺3號李四川，最後選戰倒數時刻，不怕艱難挑戰、堅定信心，相信李四川能接下侯友宜市長的重責，並且讓新北市愈來愈好。

針對蘆洲在地發展，李四川競辦強調，李四川將全力推動蘆洲醫院興建，補足當地醫療缺口，並興建蘆社大橋，將北士科輝達等AI高科技產業串聯至蘆洲地區，再透過台64、台65線快速道路延伸至板橋、土城、樹林、新店等地，打造「AI科技產業廊帶」，帶動更多高科技產業進駐新北，創造年輕人在地工作機會。

今國民黨雙北立委包括賴士葆、洪孟楷、廖先翔今前往蘆洲湧蓮寺旁市場，為新北市長候選人李四川掃街拜票。圖／李四川競辦提供