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雙北立委蘆洲湧蓮寺市場掃街 鄉親比3號「OK」相挺李四川

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
今國民黨雙北立委包括賴士葆、洪孟楷、廖先翔今前往蘆洲湧蓮寺旁市場，為新北市長候選人李四川掃街拜票。圖／李四川競辦提供
今國民黨雙北立委包括賴士葆、洪孟楷、廖先翔今前往蘆洲湧蓮寺旁市場，為新北市長候選人李四川掃街拜票。圖／李四川競辦提供

新北市長選舉倒數計時，今國民黨雙北立委包括賴士葆洪孟楷廖先翔今前往蘆洲湧蓮寺旁市場，為新北市長候選人李四川掃街拜票，沿途民眾紛紛比出「3號」OK手勢，表達對李四川的全力相挺。有民眾看見立委們到來，也興奮大喊「我好愛你」還有人特別準備冰涼的礦泉水，送給立委們消暑解渴，展現蘆洲鄉親濃厚的人情味，掃街沿途充滿歡笑聲與凍蒜聲，氣氛相當熱烈。

賴士葆、洪孟楷、廖先翔三人表示，李四川做人老實、工程人員出身，在新北、台北、高雄都做過副市長，推動路平、燈亮、水溝通等民生基礎建設，更完成台北大巨蛋、輝達進駐等重大建設，現在有機會擔任新北市長、為新北服務，懇請市民一定要全力支持，11月28日「票投三、挺四川」。

他們也提到，掃街過程中，許多民眾都熱情揮手，比出默契手勢「OK」象徵力挺3號李四川，最後選戰倒數時刻，不怕艱難挑戰、堅定信心，相信李四川能接下侯友宜市長的重責，並且讓新北市愈來愈好。

針對蘆洲在地發展，李四川競辦強調，李四川將全力推動蘆洲醫院興建，補足當地醫療缺口，並興建蘆社大橋，將北士科輝達等AI高科技產業串聯至蘆洲地區，再透過台64、台65線快速道路延伸至板橋、土城、樹林、新店等地，打造「AI科技產業廊帶」，帶動更多高科技產業進駐新北，創造年輕人在地工作機會。

今國民黨雙北立委包括賴士葆、洪孟楷、廖先翔今前往蘆洲湧蓮寺旁市場，為新北市長候選人李四川掃街拜票。圖／李四川競辦提供
今國民黨雙北立委包括賴士葆、洪孟楷、廖先翔今前往蘆洲湧蓮寺旁市場，為新北市長候選人李四川掃街拜票。圖／李四川競辦提供

今國民黨雙北立委包括賴士葆、洪孟楷、廖先翔今前往蘆洲湧蓮寺旁市場，為新北市長候選人李四川掃街拜票。圖／李四川競辦提供
今國民黨雙北立委包括賴士葆、洪孟楷、廖先翔今前往蘆洲湧蓮寺旁市場，為新北市長候選人李四川掃街拜票。圖／李四川競辦提供

2026九合一選舉

李四川 雙北 2026九合一選舉 新北市選舉 拜票 賴士葆 洪孟楷 廖先翔

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