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高雄藍白合後天旗山造勢 網友喊：德州做到了、柯志恩也可以

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
「三山造勢」最終場「大旗美勝利大會」，周六下午在旗山體育場登場。圖／柯志恩競辦提供
「三山造勢」最終場「大旗美勝利大會」，周六下午在旗山體育場登場。圖／柯志恩競辦提供

國民黨高雄市長候選人柯志恩「三山造勢」最終場「大旗美勝利大會」，周六下午在旗山體育場登場，受邀出席的民眾黨主席黃國昌透過影片，呼籲支持者共同為高雄改變而努力。受美國期中大選德州30多年來首度變天影響，網友向柯志恩加油喊「德州可以做到、妳也可以」。

繼鳳山及岡山大造勢之後，高雄市長候選人柯志恩11月7日下午4時於旗山公共體育場，舉辦「大旗美勝利大會」大造勢，邀請立法院前院長王金平、台北市長蔣萬安及民眾黨主席黃國昌到場助講。

黃國昌今天透過影片聲援指出，高雄的改變需要團結所有在野力量，11月7日當天他也將出席「柯志恩大旗美勝利大會」，要與高雄鄉親及所有在野陣營的好朋友共同打拚，發揮「有志一同」的精神，翻轉高雄。

柯志恩競辦指出，影片上架後，不少支持者紛紛在柯志恩社群留言加油打氣，更有網友引用美國期中選舉，共和黨傳統票倉德州遭民主黨翻轉為例，留言說「柯志恩加油，德州可以做到、妳也可以」，展現大眾對藍白合作、翻轉高雄選情的期待。

民眾黨主席黃國昌11月7日為柯志恩「大旗美勝利大會」發出動員令，呼籲支持者一起來翻轉高雄。圖／柯志恩競辦提供
民眾黨主席黃國昌11月7日為柯志恩「大旗美勝利大會」發出動員令，呼籲支持者一起來翻轉高雄。圖／柯志恩競辦提供

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