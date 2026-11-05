魏平政每日一問陳素月「老農津貼」金額不同 綠營：支持政院版

彰化縣長候選人魏平政「每日一問」，今針對老農津貼調高方案的政院版、民進黨版及國民黨版，金額各不同，請問民進黨縣長候選人陳素月支持哪一版本？陳素月表示，當然支持行政院發給一萬元。

彰化縣是農業大縣，魏平政認為農村人口老化，如加強老年生活保障將使年輕人更願意回流農村從事農業，老農津貼調高方案尚未完成立法，行政院方面規畫每月給付一萬元、先前民進黨有立委主張一萬兩千元，國民黨團提出一萬五千元，而今年一月十五日，行政院通過「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文修正草案，擬將津貼提高到一萬元，同時放寬排富門檻，並增加物價達一定幅度時提前檢討的機制，但立法程序至今尚未完成。

魏平政表示，符合全額給付資格的老農目前每月領取津貼八千一百一十元，農業部長今年十月二十九日在立法院表示，若相關法令與預算年底前未能完成，行政院將無法如期實現原規畫追溯至今年七月補發差額的作法，對農民而言能不能拿到增加的津貼，比各黨誰喊得金額比較高更重要，

魏平政說，他今年九月二十八日發布的競選政策，包含主張老農津貼提高到每月一萬兩千元，有公開紀錄，而去年十二月間民進黨二十多名立委舉行記者會主張提高至一萬兩千元，陳素月當天也參與相關政策討論，陳素月對給付標準、金額可以有不同意見但應說明立場，是否仍支持發給一萬兩千元。及如何看待行政院低於原主張的給付標準，如果支持行政院版一萬元，理由又是什麼？若反對國民黨發一萬五千元，陳素月應提出財政試算與分期安排等具體理由。

陳素月表示，身為執政黨的立法委員，她支持行政院版本發給一萬元，至於去年多名民進黨立委主張一萬兩千元是政府尚未提出詳細財務試算之前，既然行政院已提出她就贊同。