影／當選就移除烏山頭水庫光電板遭質疑 謝龍介：當然有合法手段移除

烏山頭水庫水面型太陽能光電板國民黨台南市長候選人謝龍介宣稱「只要當選，烏山頭水庫光電板拆定了」。很多人質疑光電板合法設置，而且政府背書檢驗沒有危害水質，市政府如何拆除？謝龍介反駁質問，如果檢驗沒有危害，那為什麼第二期設置要停掉？

謝龍介說，當初設置後嘉南農田水利會內部的檢驗報告，科學數據就是光電板確實「有殘留」化學物質，政府要在辯稱水質不會有汙染，台南市民不會想聽，把它移除人民的內心就不會有這個疑慮。

他說，市政府會有「強力的手段」，當然也會有依法的配套措施輔助，讓各方都覺得圓滿，各退一步，「因為人民只求一個用水安心而已。」

謝龍介說，現在老百姓連燒開水飲用水時內心都會有陰影，光電板造成飲用水、灌溉水陰影疑慮，「一定要移除」。很多人說烏山頭水庫水面上的光電板是合法營運，「那我們也會有合法的手段來移除」。最重要的是要消除人民用水的疑慮。他說，「當你在用水飲水的時候都感覺有壓力那這個城市還能帶下去嗎？」