徐欣瑩拋AI智慧交通政見 盼通勤縮短20% 蔣萬安、張善政力挺

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天舉辦「智慧領航・科技升級」政見發表會，提出16大交通工程、AI智慧交通及產業升級等政策，目標縮短尖峰通勤時間20%。台北市長蔣萬安、桃園市長張善政及前交通部長葉匡時透過影片力挺，立委葛如鈞與產學專家也到場肯定。

徐欣瑩表示，新竹縣是台灣科技重鎮，卻長期面臨交通壅塞與產業轉型挑戰。她提出16大交通工程建設，接續縣長楊文科十大交通建設，推動楊梅至頭份高架、台68線銜接國道，以及竹北、二重、寶山等交流道改善工程，並盤點全縣13鄉鎮市交通瓶頸，逐步改善。

徐欣瑩指出，重大工程需要時間，將優先成立「AI智慧交通治理中心」，針對竹北十大瓶頸路口、高鐵特區及竹科聯絡道導入AI全動態交通流控系統，目標縮短尖峰通勤時間20%。另推動「竹竹安欣連線」，整合縣市交通數據，倡議籌措200億元大新竹交通治理基金，並提出YouBike前30分鐘免費、安心通學接駁及竹竹苗輕軌先導公車等政策。

產業方面，徐欣瑩主張對接北台科技廊帶及桃竹竹苗大矽谷計畫，加速科學園區三期、台灣知識經濟旗艦園區開發，成立「新竹AI智慧產業學院」，協助中小企業數位轉型。另提出「縣政生成式AI大腦」，整合縣民單一帳號、全齡福利一站式服務，並推動偏鄉遠距醫療與智慧醫療專車。

蔣萬安透過影片表示，台北AI產業與新竹半導體產業是全球AI供應鏈雙核心，未來將串聯北台八縣市打造科技廊帶。他力挺徐欣瑩，稱其是最懂科技的新竹縣長候選人。

張善政指出，桃園智慧產業學院成立時，曾邀徐欣瑩及高虹安擔任最高顧問，期待合作擴展至桃竹苗。他肯定徐欣瑩具交通大學土木工程博士背景，強調支持她「不是因為她是我的好朋友，而是為了新竹縣的未來」。

葛如鈞肯定徐欣瑩以系統思維解決問題，認為縣政生成式AI大腦可透過單一帳號整合福利服務，實現「零摩擦政府」，讓科技跑流程、人民不必跑腿。

敏實科技大學人工智慧應用工程學程系主任吳柏嶧表示，AI智慧產業學院可串聯政府、大學與企業，透過技術媒合、微學程及在職訓練協助產業升級；葉匡時則指出，新竹交通不能只靠拓寬道路，更需智慧調度與跨縣市整合，肯定相關政策兼顧交通效率與公共運輸需求。

葛如鈞肯定徐欣瑩以系統思維解決問題，認為縣政生成式AI大腦可透過單一帳號整合福利服務，實現「零摩擦政府」。記者黃羿馨／攝影

徐欣瑩指出，重大工程需要時間，將優先成立「AI智慧交通治理中心」。記者黃羿馨／攝影

敏實科技大學人工智慧應用工程學程系主任吳柏嶧表示，AI智慧產業學院可串聯政府、大學與企業，透過技術媒合、微學程及在職訓練協助產業升級。記者黃羿馨／攝影