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台東縣長選戰掀攻防！綠營追問農路爭議 藍營反批選舉操作

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國民黨台東縣長候選人吳秀華陣營面對綠陣營提出的農路工程及人事疑慮，反批選舉操作，強調案件應靜待司法調查。記者尤聰光／攝影
國民黨台東縣長候選人吳秀華陣營面對綠陣營提出的農路工程及人事疑慮，反批選舉操作，強調案件應靜待司法調查。記者尤聰光／攝影

台東縣長選戰持續升溫，農路工程爭議再成攻防焦點。民進黨候選人陳瑩競選總部發言人簡維國、陳炫諭、陳金溪及王泰捷今開記者會，針對知本東映渡假村及鹿野和平景苑兩起農路工程提出七項質疑，要求對手候選人吳秀華說明，並延伸質疑縣府人事是否涉及特權。吳秀華競選總部則反批對手選舉操作，強調案件應靜待司法調查。

陳瑩陣營指出，知本東映渡假村原有約3公尺寬農路，後來以農路改善工程名義拓寬至8至15公尺，經費約3100萬元。陣營質疑，吳秀華過去持有開發基地土地，助理邱嘉平也曾代表開發公司參與環評，相關資料記載道路拓寬情形，吳秀華是否知情或參與協調，應向外界說明。

陣營另質疑吳秀華2025年出售土地約1億670萬元，以及財產申報差額約5334萬元；並指出吳俊立2014年取得基地部分土地後，隔年以約5倍價格出售給三地集團，要求釐清土地交易及開發過程。

另一案是鹿野和平景苑。陳瑩陣營指出，原本約3公尺寬的碎石農路，2020年經縣府撥款、鹿野鄉公所辦理工程後，拓寬為8公尺水泥路，並延伸至約300公尺，通往旅館基地。陣營質疑部分道路涉及吳家持有或承租土地，且國產署曾指出工程未經同意，要求說明經費來源、施工範圍及是否涉及議員建議款。

簡維國表示，兩案涉及公共工程與私人開發，吳秀華應說明是否知情、參與。另針對吳秀華姪子吳秉和相關人事傳聞，他表示不清楚雙方實際關係，但若有人以吳名義宣稱能安排未來縣府工作，是否反映過去曾有類似情況，值得關注。他強調，公職任用應公平透明，不應讓特權介入。

對此，吳秀華競選總部表示，案件既已進入司法程序，就應靜待調查，不應在選舉期間持續操作，也質疑偵辦時機是否受到政治因素影響。競選總部強調，吳秀華願意向調查機關說明，若有人散布不實訊息，不排除循法律途徑維護權益。

針對周刊報載吳秉和情事，競選總部另澄清，雙方是相隔數代的遠房親戚，多年沒有聯繫及往來，也不存在私人請託或人事協助；吳秉和目前並未在縣府或其他公務機關任職，否認涉及人事安排。競選總部呼籲選舉回歸政策競爭，聚焦台東未來四年的縣政方向。

民進黨台東縣長候選人陳瑩競選團隊發言人簡維國等人召開記者會，針對知本及鹿野農路工程爭議提出質疑，要求國民黨候選人吳秀華說明。記者尤聰光／攝影
民進黨台東縣長候選人陳瑩競選團隊發言人簡維國等人召開記者會，針對知本及鹿野農路工程爭議提出質疑，要求國民黨候選人吳秀華說明。記者尤聰光／攝影

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