台東縣長選戰掀攻防！綠營追問農路爭議 藍營反批選舉操作

台東縣長選戰持續升溫，農路工程爭議再成攻防焦點。民進黨候選人陳瑩競選總部發言人簡維國、陳炫諭、陳金溪及王泰捷今開記者會，針對知本東映渡假村及鹿野和平景苑兩起農路工程提出七項質疑，要求對手候選人吳秀華說明，並延伸質疑縣府人事是否涉及特權。吳秀華競選總部則反批對手選舉操作，強調案件應靜待司法調查。

陳瑩陣營指出，知本東映渡假村原有約3公尺寬農路，後來以農路改善工程名義拓寬至8至15公尺，經費約3100萬元。陣營質疑，吳秀華過去持有開發基地土地，助理邱嘉平也曾代表開發公司參與環評，相關資料記載道路拓寬情形，吳秀華是否知情或參與協調，應向外界說明。

陣營另質疑吳秀華2025年出售土地約1億670萬元，以及財產申報差額約5334萬元；並指出吳俊立2014年取得基地部分土地後，隔年以約5倍價格出售給三地集團，要求釐清土地交易及開發過程。

另一案是鹿野和平景苑。陳瑩陣營指出，原本約3公尺寬的碎石農路，2020年經縣府撥款、鹿野鄉公所辦理工程後，拓寬為8公尺水泥路，並延伸至約300公尺，通往旅館基地。陣營質疑部分道路涉及吳家持有或承租土地，且國產署曾指出工程未經同意，要求說明經費來源、施工範圍及是否涉及議員建議款。

簡維國表示，兩案涉及公共工程與私人開發，吳秀華應說明是否知情、參與。另針對吳秀華姪子吳秉和相關人事傳聞，他表示不清楚雙方實際關係，但若有人以吳名義宣稱能安排未來縣府工作，是否反映過去曾有類似情況，值得關注。他強調，公職任用應公平透明，不應讓特權介入。

對此，吳秀華競選總部表示，案件既已進入司法程序，就應靜待調查，不應在選舉期間持續操作，也質疑偵辦時機是否受到政治因素影響。競選總部強調，吳秀華願意向調查機關說明，若有人散布不實訊息，不排除循法律途徑維護權益。

針對周刊報載吳秉和情事，競選總部另澄清，雙方是相隔數代的遠房親戚，多年沒有聯繫及往來，也不存在私人請託或人事協助；吳秉和目前並未在縣府或其他公務機關任職，否認涉及人事安排。競選總部呼籲選舉回歸政策競爭，聚焦台東未來四年的縣政方向。