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法務部擬修反滲透法防跨境鎮壓 陳昭姿：選前修法是在騙選票？

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨立委陳昭姿。聯合報系資料照
民眾黨立委陳昭姿。聯合報系資料照

立法院司法及法制委員會今邀法務部召開「跨境鎮壓對我國民主法治及人民基本權利之侵害與法律防制機制」專題報告，法務部長鄭銘謙證實將在反滲透法中修法規範，國民黨立委翁曉玲質疑法並不備明確性，民眾黨立委陳昭姿則認為修法無動靜，質疑是選舉前騙選票。

今司委會中，檢方認定由境外敵對勢力資助、指示假車禍攻擊的被害相聲演員黃逸豪也旁聽。

翁曉玲說，檢察官選前大量辦理反滲透法案，但選後卻有極高比例案子不起訴或判決無罪，依反滲透法第4條有關選舉的規定，受指示、委託、資助為候選人助選可處5年以下有期刑，法條規範的是選舉有關人員，如今卻擴大到任何人。

翁說，中選會公布選舉公告後才有「候選人」資格，但反滲透法無限上綱查辦不是候選人的人，將參選人「以前」的行為納入，反對違反罪刑法定原則的辦案，請法務部提供因案遭羈押聲請刑事補償的資料，也請陸委會公布境外敵對勢力的名單。

翁曉玲說，黃逸豪案新北地檢署稱受大陸人指示，刑事訴訟法明訂檢察官對被告要負舉證責任，受大陸人指示不等於受「共產黨」指示，政府講中共在認知作戰，但到底是誰在綁架選民進行「境內」鎮壓？

陳昭姿表示，防止跨境鎮壓的法律是反滲透法、國安法，今年1月、4月民進黨2位內政委員會召委排審2部法律修法，無人杯葛下草草散會，沒有再追究後續進度，現在重提修法「是不是演很大？」、「是不是11月28日以前最好用？」、「騙選票嗎？」，總不能把修法當選舉工具。

陳昭姿質疑，行政院設有跨境鎮壓協處平台，但有無標準SOP？有沒有為受害者建立求助管道？

法務部長鄭銘謙表示，最高法院已有判決認為有反滲透法的適用，檢察官偵辦此類案件有法院見解支持，檢察官是在參選人登記為候選人後才會發動偵辦；至於依反滲透法偵查有無罪案例，鄭說，會請檢察官精進辦案手段。

陸委會副主委梁文傑表示，跨境鎮壓目前沒有明確定義，但事實上有存在的現象，境外敵對勢力「大家都知道是誰」；梁說，他只參加過國安法修正案一次會議，法案目前還躺在內政委員會，他認為應在司委會處理。

國民黨立委翁曉玲。聯合報系資料照
國民黨立委翁曉玲。聯合報系資料照

法務部長鄭銘謙。聯合報系資料照
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2026九合一選舉

2026九合一選舉 陳昭姿 反滲透法 翁曉玲

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