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吳秀華展開鄉鎮掃街 金曲歌手挺陳瑩推音樂基地

中央社／ 台東縣5日電

台東縣長選舉進入倒數，國民黨參選人吳秀華近日安排鄉鎮掃街；民進黨參選人陳瑩則在舒米恩（Suming）等知名歌手陪同下，提出「音樂原創基地」政見。

吳秀華3日跨海到綠島，參與文化健康站揭牌，隨後在綠島掃街；昨天前往鹿野鄉，陪同國民黨村里長和代表掃街。

吳秀華提到，台東一路走來的建設與進步，是許多地方夥伴共同努力的成果。未來不論是道路交通、觀光發展、產業升級或民生建設，都需要縣市之間密切合作，把過去累積的基礎延續下去，也為台東開創更多發展機會。

吳秀華表示，台東16個鄉鎮市皆已完成文化健康站服務據點布建，服務範圍從山區、縱谷、海岸延伸至離島。台東地理環境特殊，離島地區在交通、醫療及長者照顧方面有其需求，文化健康站的設立，讓長輩有更多在地活動與接受照顧的機會，也能減輕家屬照顧上的負擔。

吳秀華指出，未來在推動長者福利政策時，除了布建服務據點，也應持續關注實際服務品質及資源是否足夠，讓不同地區長者都能獲得適切照顧。

陳瑩昨天提出「音樂原創基地」政見，多名音樂人陪同支持，包括金曲獎最佳原住民語歌手舒米恩（Suming）、曾獲金曲獎最佳原住民語專輯獎的阿洛．卡力亭．巴奇辣（Ado Kaliting Pacidal）與昊恩，以及2026年PASIWALI大賞得主范文凱。

陳瑩表示，台東孕育許多金曲獎得主與在地音樂人，並擁有如「東！帶我走」、「阿米斯音樂節」等成功演唱活動，卻缺乏固定展演及音樂人才培訓基地，讓這些優秀的音樂人如同遊牧民族般四處奔波。期望透過建立音樂原創基地，為台東打造一個具有專業設施、培育人才、多元展演舞台的全新展演空間。

陳瑩指出，音樂原創基地不分族群，涵蓋原住民7大族、客家、閩南及新住民等多元文化，結合台東特有的山海環境與創作靈感，讓台東的音樂創作與新生代音樂人能夠持續被看見。這個基地規劃已獲得行政院支持，期望未來在台東縣政府協助下，可以提供專業錄音、編曲、混音及創作等完整設施，讓在地音樂人不用再大老遠跑到台北錄音。

陳瑩表示，音樂原創基地將提供技術教學、經驗傳承、觀點激盪及商業行銷媒合等人才培訓與交流，可以讓音樂人從街頭藝人、中小型展演場館到與大自然為伍的無圍牆場館等，拓展更多元的展演舞台，並舉辦年度音樂原創大賽與電視節目製作，創造穩定的演出機會與經濟效益。

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