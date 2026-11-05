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留言灌爆！蔣萬安大巨蛋12強奧運資格賽貼文再掀論戰 網嘆：青鳥又出動

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天在臉書貼文「大巨蛋，市民的光榮主場！」表示在前任基礎推動完工啟用，2027世界12強棒球賽預賽、複賽；2028洛杉磯奧運棒球資格賽。截自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安今天在臉書貼文「大巨蛋，市民的光榮主場！」表示在前任基礎推動完工啟用，2027世界12強棒球賽預賽、複賽；2028洛杉磯奧運棒球資格賽。截自蔣萬安臉書

台北市長蔣萬安今天在臉書貼文「大巨蛋，市民的光榮主場！」表示在前任基礎推動完工啟用，2027世界12強棒球賽預賽、複賽；2028洛杉磯奧運棒球資格賽。

想不到這篇貼文短短3小時已超過兩千則留言，對手沈伯洋的支持者酸「進場看球會發鮮奶嗎？」「進場1人2g的香鬆嗎」；藍營支持者反嗆「青鳥已經出動了！」「沒有好的場地是爭取的到喔？！」

年底選戰倒數23天，蔣萬安今天臉書一篇貼文，再度被綠營支持者留言灌爆，蔣萬安支持者也不甘示弱回擊，意外再度掀起兩派論戰。

蔣萬安今天在臉書貼文說，1991年11月10日，中華職棒總冠軍賽，球迷在雨中高喊：「我們要巨蛋！」這一幕，承載著無數球迷對台北大巨蛋的期待。接下市長的重任後，我知道，大巨蛋不只是市民的期待，更是一份必須完成的承諾。因此，上任後即承接柯市長的基礎，在一年內推動完工啟用！

「兌現承諾，帶動城市經濟」蔣萬安貼文說，大巨蛋已舉辦超過270場展演與賽事，入場人次突破500萬！人潮帶動商機，2025年台北市住宿及餐飲業總產值達3237億元，是全國冠軍。

「台灣新主場，讓世界看見台灣！」蔣說，2027世界12強棒球賽預賽、複賽，以及2028洛杉磯奧運棒球資格賽，都將在大巨蛋舉行，讓世界看見台灣的棒球熱情與城市實力！台北大巨蛋，成為台北市民驕傲的光榮主場，這就是我們一步一腳印交出的成績！

想不到此貼文不到三小時，已有一點五萬按讚，更有超過兩千則留言灌爆，對手沈伯洋的支持者留言酸「再推個生生世世喝鮮乳就完美了」、「我們都知道...輝達鮮奶大巨蛋」；蔣萬安支持者也上去留言反擊，表示「5告讚5告安心」、「5號萬安市長是最安心最值得信任的市長！」

還有網友說，「有感！且說到做到，謝謝市長！」「大巨蛋確實是個好場地，感謝蔣市長上任確保品質後開啟使用。」「這就是政績，把大巨蛋完成讓一流棒球賽事和演唱會在大巨蛋舉行，人民可以盡情享受不需要到國外。」

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