影／選舉密集衝刺 江啟臣：將舉辦海線大串聯的萬人造勢

九合一選舉進入最後倒數階段，距離投票日僅剩20幾天。國民黨台中市長候選人江啟臣今天出席在市政公園舉行的野餐日活動，並向各界力推台中的城市魅力與即將登場的野餐日活動，呼籲民眾一同到台中享受陽光與草地。

針對選戰倒數階段的造勢規畫，江啟臣透露晚上將舉辦客家後援會成立大會，並同步展開車隊掃街；明晚也將舉辦海線大串聯的萬人造勢活動，屆時立法院長韓國瑜也將親自出席站台。接下來將陸續舉辦各式大小活動，全力爭取選民認同。

至於選戰起跑與掃街第一站為何選擇新社？江啟臣說，由於山城地區是其長期服務的選區，與當地民眾關係密切；加上今天適逢客家後援會成立，而台中市為全台第三大客家人口城市，其中又以山城地區最為集中，因此特別選擇從新社與東勢等客家重點區域出發。

江啟臣強調，無論選舉活動如何安排，「市民就是最後、也是最大的大咖」，團隊將持續利用這段衝刺時間，爭取所有市民的最大支持。

台中市政府今天在市政公園舉行野餐日活動記者會。記者黃仲裕／攝影