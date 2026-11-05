賴瑞隆周六岡山大造勢「北高連線」卡司出爐應對柯志恩旗山大造勢

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆「北高隆洋」岡山造勢場預計周六登場，競選團隊今天公布當天卡司，賴清德總統、總統府秘書長潘孟安、高雄市長陳其邁，台北市長候選人沈伯洋將遠端發表短講，「北高連線」力抗當天下午在旗山造勢的國民黨候選人柯志恩及台北市長蔣萬安。

賴瑞隆此次岡山造勢場特別開闢「搖滾區」，開放限量席位讓支持者抽籤，競總今天表示，「搖滾區」報名當天即爆滿。當天將以別出心裁的互動活動串起台上台下，驚喜留待現場揭曉，邀請大家親自感受全場一起應援的震撼。

此次造勢，賴清德總統、總統府秘書長潘孟安、高雄市長陳其邁及內政部長劉世芳都會到場，競總指出，同台的夥伴有著相似的歷程，賴清德、潘孟安、劉世芳都是從南方走向中央不同崗位，將地方經驗化為推動均衡台灣的力量；陳其邁則帶領高雄加速轉型。

另外，好戰友沈伯洋也將跨越距離，透過遠端方式向高雄鄉親真情告白，讓台北、高雄「雙城」加油聲隔空交會，將彼此的祝福化為前進的力量。

賴瑞隆競選團隊說，除賴總統等大咖外，另還有金曲歌王楊烈、金曲歌后吳蓓雅登台演出，邀請所有「小風扇」、「小水滴」自製應援小物、繫上「隆洋」飄帶，用最快樂、最有希望的方式，展現對城市的熱愛；活動將於7日下午4時開放入場、4時30分開始，地點位於岡山區河華路。