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蔣萬安本命區掃票 「最強分身」石舫亘挺進綠票倉拜票邊採買

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安妻子石舫亘（右）今天上午到謙和市場拜票。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安妻子石舫亘（右）今天上午到謙和市場拜票。記者林佳彣／攝影

年底選戰倒數23天，台北市長蔣萬安拚連任，妻子石舫亘上周起化身「分身」，開啟陸戰掃市場行程，人氣夯，今天上午來到偏綠的中山區謙和市場（雙連菜市場），不只拜票，也採買花要送婆婆、買童裝給小孩，還有攤商熱情送上蘿蔔糕祝福蔣萬安。

石舫亘10月29日開始陸續到內湖、大安、信義區、大同、士林、北投等地市場拜票，今天上午來到捷運雙連站附近的謙和市場，先到文昌宮參拜，雙連民享市場自治會也送上鳳梨給她，祝福蔣萬安「凍蒜」。

接著，石舫亘開啟掃街、採買模式，她所到之處，人氣滿滿，立委王鴻薇及在地議員葉林傳、柳采葳、陳炳甫、議員參選人李易儒也一同拜票，爭取選民支持。

石舫亘看到新鮮的百合花，開心地分享說要買來送婆婆。有攤商看到她，特別準備蘿蔔糕祝福好彩頭。服飾攤周姓老闆娘在攤位綁上「台北安可」飄帶，大讚蔣萬安是台北市最好的選擇，講話比較有水準、不會吊兒郎當，自己也會跟客人說，要選一個做事實在、不會做秀的市長。

支持者爭相邀請合照、簽名、握手，石舫亘來者不拒，也有人緊握她的手，疼惜地多拍幾下，長輩更直呼是「好太太」、興奮地與她雙手十指緊扣。

石舫亘逐攤拜票，不只請大家「幫萬安多拉兩票」，邊掃街邊採買，買了過貓、醃蘿蔔、芭樂，看到甘蔗攤則提到「我們家愛吃甘蔗」，甚至捧場餛飩攤說「今天中午可以吃」；她經過知名的建國潤餅，也透露「我們常常來吃。」

身為媽媽的石舫亘不忘寶貝兒子，在服飾攤買汪汪隊和寶可夢的童裝上衣，也提到秋天「現在剛好可以穿」；攤商開心地說要送她，因為自己是蔣萬安的支持者；石舫亘說，這個要算錢，她出來就是順便買東西。

繼昨日與台中市長候選人江啟臣太太劉姿伶到蘭州市場拜票，石舫亘下午4時跨區合體新北市長候選人、前北市副市長李四川的牽手蔡碧雲，兩人將到永和智光黃昏市場拜票。

台北市長蔣萬安妻子石舫亘今天上午到謙和市場拜票，服飾攤周姓老闆娘在攤位上榜上「台北安可」飄帶，力挺蔣萬安。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安妻子石舫亘今天上午到謙和市場拜票，服飾攤周姓老闆娘在攤位上榜上「台北安可」飄帶，力挺蔣萬安。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安妻子石舫亘（右）今天上午到謙和市場拜票。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安妻子石舫亘（右）今天上午到謙和市場拜票。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安妻子石舫亘今天上午到謙和市場拜票前，先到文昌宮參拜。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安妻子石舫亘今天上午到謙和市場拜票前，先到文昌宮參拜。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安妻子石舫亘（右二）今天上午到謙和市場，不只拜票，也採買百合花要送婆婆。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安妻子石舫亘（右二）今天上午到謙和市場，不只拜票，也採買百合花要送婆婆。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安妻子石舫亘（左一）今天上午到謙和市場拜票，攤商特別送上蘿蔔糕祝福。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安妻子石舫亘（左一）今天上午到謙和市場拜票，攤商特別送上蘿蔔糕祝福。記者林佳彣／攝影

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