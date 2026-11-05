新竹市長最新民調出爐 高虹安看好度56%領先莊競程16%

新竹市長選戰倒數，目前呈「三腳督」競爭局勢，由欲連任的市長高虹安對決民進黨市長候選人莊競程及以無黨籍參選的前國民黨發言人何志勇。中國文化大學大眾傳播學系教授陳毓麒委託TVBS民調中心做調查，最新數據顯示，高虹安支持度達46%，莊競程則為31%，高虹安大幅領先達15個百分點；當選看好度，高虹安以56%領先莊競程的16%；施政滿意度則是過半的53%。

對此，高虹安說，民調數據不只是對過往施政成果的檢驗，更是提醒團隊不能放慢腳步的動力，要請託支持者在11月28日出門投票，讓好的市政延續下去。

支持結構上，高虹安在各教育程度支持度全面領先莊競程，其中在碩士以上學歷部分，高虹安支持度更高達60%，領先莊競程的32%。

關鍵中立選民部分，有42%挺高虹安，是莊競程13%的三倍以上；政黨傾向方面，國民黨認同者有81%支持高虹安，民眾黨認同者更高達95%。

在被問到誰當選的機會比較大，有56%新竹市民認為是高虹安，認為是莊競程的僅16%，高虹安的看好度是莊競程的三倍以上。中立選民中，有47%看好高虹安當選，看好莊競程的僅8%。

此外，針對高虹安擔任新竹市長至今的表現，有53%超過半數的新竹市民表示滿意，其中，碩士以上學歷者，有高達64%表示滿意。

高虹安競選總部指出，高虹安四年來清償100餘億債務，達成30年都做不到的零債務政績。同時間，高虹安也推進了多項大型公共建設，包括赤土崎樂活館、兒少家庭福利館、科學教育館等重大建設。在清理前朝工程的新竹市立棒球場更是已整修完工，並在11月1日熱鬧重啟開幕。

另在育兒支持、長者福利及數位教育，以及發放每胎6萬元生育津貼、推動好孕專車乘車券及免費到宅坐月子服務等政策，都是高虹安積極減輕新手父母育兒與扶老的壓力與照顧孕婦所做的努力。

此外，這四年也完成了班班有大屏、營養午餐全額補助、週週喝鮮奶，成立新竹市立數位實驗高中、推動建華國中升格完全中學，從校舍、道路、人行環境，到公園、運動及文化設施，都一項一項推動、一件一件完成。

高虹安說，市府團隊積極清理過去留下的工程爭議與合約瓶頸，同時推進通學步道、校舍重建、交通瓶頸改善與智慧交通路網建置及基礎下水道建設等實質工程，一步一腳印讓建設重回正軌，未來四年的建設起飛期更是關鍵，讓新竹市更好的高虹安列車不能停。

本次調查是由中國文化大學大眾傳播學系的陳毓麒教授委託TVBS民意調查中心於今年10月27日至31日晚間進行的調查，共接觸1232位20歲以上新竹市民，其中拒訪為134名，拒訪率為10.9%，最後成功訪問有效樣本1098名，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後兩碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。

前國民黨發言人何志勇這次以無黨籍參選新竹市長。圖／取自何志勇臉書

新竹市長高虹安。圖／高虹安競總提供

前國民黨發言人何志勇這次以無黨籍參選新竹市長。圖／取自何志勇臉書

民進黨新竹市長候選人莊競程。圖／莊競程競總提供