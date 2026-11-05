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影／美國期中選舉民主黨大勝 謝龍介：賴政府應借鏡川普別再毁憲亂政

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
美國期中選舉民主黨大勝，謝龍介呼籲賴政府應借鏡川普別再毁憲亂政。記者周宗禎／攝影
美國期中選舉民主黨大勝，謝龍介呼籲賴政府應借鏡川普別再毁憲亂政。記者周宗禎／攝影

美國期中選舉民主黨翻盤大勝，國民黨台南市長候選人謝龍介表示，美國的民意還有川普總統的反應，賴清德政府應該要借鏡。期待賴總統「可以看看美國、想想我們中華民國。」

謝龍介說，雖然川普「學習賴政府」、宣稱在參眾兩院大敗後，要變成「否決先生」，參眾兩院通過的法案要動用否決來對抗，但是川普也很清楚地說：他是要藉否決權迫使在野黨找他協商，是「既競爭也合作」。

反觀台灣現在的執政黨卻是把在野當敵人，一味以司法與各種手段來對付在野黨，與在野黨與人民為敵。謝龍介說，這讓人非常遺憾。

他說，「因為美國的民主模式，基本上是在一個民主的框架裡衝撞」，但台灣執政者卻是不斷地指控在野黨毀憲亂政；但即使是國計民生議案，賴政府也不願與在野協商，立委是依據憲法人民選出，在立法院審議、三讀通過的法案，行政院長卻首創不附屬手段，然後總統就你這個理由不公布執行，「這個不是毀憲亂政、什麼才是毀憲亂政？」

謝龍介認為美國選後朝野運作的模式，很快就會顯現出來，期待賴總統「可以看看美國、想想我們中華民國」，是不是也可以跟美國一樣，坐下來和在野黨談，不論現在或將來，對我們的國家都是好事，「我們有很多問題必須共同面對」。謝龍介舉例少子化已是國安問題，還有婚育宅的福利政策，用最便宜的房價提供給願意生孩子的國民，這是最適當的做法，相信那種賴總統和卓院長很快就會跟進他的這個政見。

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