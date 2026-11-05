沈伯洋猜北市兒虐數據挨批 綠黨團：蔣陣營反應過度

台北市長選舉白熱化，民進黨台北市長候選人沈伯洋日前稱他猜台北市的兒虐案件居六都之首，引發爭議。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今批評，台北市長蔣萬安陣營過度反應。

沈伯洋日前接受專訪時，稱台北市兒虐案件居六都之首，但坦言他「手上沒有數據，所以我們只能用猜的」，引發批評。

莊瑞雄表示，這是主持人追問的題目，受訪者面對追問的問題，未必會有詳細的資料，但蔣萬安陣營過度反應，才會有這樣的政治風波。

莊瑞雄並形容蔣萬安陣營「氣急敗壞」，指沈伯洋回答的是台北市的兒虐情況，蔣陣營卻馬上跳出來強調高雄兒虐致死案件比台北市更多。

莊瑞雄表示，不論是對兒童不當管教或虐待，都是讓人心痛的事情，蔣萬安應該回答的是台北市兒虐問題的嚴重程度。

莊瑞雄認為，蔣萬安應該把問題說清楚。而不是追問對手數據從何而來。他認為，蔣萬安可以很大方地向市民說明兒虐問題，以及台北市會繼續努力來降低兒虐案件，並加強兒童保護，而不是馬上轉到說其他縣市比台北市嚴重。

民進黨立委陳培瑜則指出，台北市審計處就曾提出報告，認為市長幕僚和研考會應該來讀這份報告；陳培瑜表示，據該報告，蔣萬安團隊近年在兒虐案件處理上存在通報失準、通報機制不完善，以及案件進入體系後缺乏良好篩選機制等問題。