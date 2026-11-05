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蔡英文三度助陣何欣純 江啟臣：歡迎來台中、明天換韓國瑜來

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

前總統蔡英文今天到台中助陣民進黨市長候選人何欣純，從中午到下午總共有3個行程，可謂強力輔選。國民黨市長候選人江啟臣表示，台中是好地方，歡迎各界人士多來台中；他透露，明天將舉辦海線大串連，立法院長韓國瑜也會參加。

蔡英文9月、10月都有到台中合體何欣純，今天第三度現身，從中午的台中商業會80周年慶，到下午的潭子得天宮參香、文心森林公園遛毛小孩，會和何同行整整半天；此外，何欣純競總已在規畫邀請民進黨台北市長候選人沈伯洋二度到台中，據了解會在11月20日。

江啟臣今天被問及對蔡英文等大咖輔選競爭對手的看法，大方表示台中是好地方，今天市政府剛好舉辦台中野餐日的活動，歡迎大家來野餐，享受陽光草地；這是一座幸福城市，歡迎各界人士多多前來。

江啟臣說，選舉進入尾聲，再20多天就要投票，他今晚也會成立客家後援會與車隊掃街，明天還有海線大串連的萬人造勢活動，邀請到韓國瑜出席；接下來陸續會有各式各樣的大小活動，歡迎所有朋友參加。

「不管如何，市民才是我最後的大咖」，江啟臣強調，會利用最後的時間，爭取所有市民的最大支持。

江今晚會在新社區展開第一次車掃，他表示這是早就規畫好的，山城也是自己的選區，長期以來關係非常密切，加上今天成立客家後援會，台中是全台第三大客家人口城市，新社、東勢等山城地區是台中主要的客庄，所以選擇從這邊開始。

對於大咖接連輔選競爭對手，國民黨台中市長候選人江啟臣（中）表示，台中是好地方，歡迎各界人士前來；明天他會舉辦海線大串連，也邀請到立法院長韓國瑜助陣。記者陳敬丰／攝影
對於大咖接連輔選競爭對手，國民黨台中市長候選人江啟臣（中）表示，台中是好地方，歡迎各界人士前來；明天他會舉辦海線大串連，也邀請到立法院長韓國瑜助陣。記者陳敬丰／攝影

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