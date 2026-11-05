嘉市西區全民運動館搶功爭議延燒 張啓楷批割稻尾、王美惠駁未攬功

嘉義市長選戰升溫，西區全民運動館竣工啟用上演市長候選人交鋒。民進黨市長候選人王美惠日前邀運動部長李洋視察，市府批王美惠未事先通知市府，不符行政禮儀也不尊重市府，再一次「來無張遲、去無相辭」；藍白合候選人張啓楷上午在競總開記者會，指稱王美惠將市府爭取建設成果，包裝成個人政績，痛批「割稻尾」。王美惠強調，自己從未攬功。

張啓楷與國民黨議會黨團書記長張秀華、市議員陳家平、傅大偉及市議員候選人梁樹綸共同開記者會，張啓楷表示，西區全民運動館從最初規劃、評估、提案到後續推動，都是市長黃敏惠、市府相關局處及議會共同努力的成果，過程中有許多公務員及民意代表投入，並非單一政治人物的功勞。

張啓楷質疑，王美惠選前才邀請運動部長李洋視察，卻未通知市府，將市府多年累積的建設成果，轉化為個人政績，對市府團隊及長期支持建設的議員並不公平。張啓楷強調，公共建設的功勞，應回歸實際參與規劃、提案及執行的人員，不能因為選舉到了，就將市府團隊多年努力的成果攬在自己身上。

張啓楷以過去擔任立法委員期間，替嘉義市爭取治水經費為例指出，3年前他主動率團隊拜訪黃敏惠，了解嘉義市治水預算不足及地方水患問題，隨後在台北邀集中央部會首長及水利署長到嘉義市會勘，由市府團隊陪同說明地方需求，最後成功為市府爭取20.5億元防洪治水經費。他質疑王美惠擔任民意代表期間，是否也曾以同樣方式協助嘉義市爭取重大建設？

對於張啓楷等人批評，王美惠回應，相關考察行程皆由運動部安排，據側面了解，運動部皆有通知市政府，如有疑問，可直接向運動部查證。王美惠強調，自己從未攬功，新聞稿中也一再感謝地方政府挹注經費，部長李洋同樣多次感謝地方政府的協助。

藍白合嘉義市長候選人張啓楷與國民黨議會黨團書記長張秀華、市議員陳家平、傅大偉及市議員候選人梁樹綸共同開記者會。記者魯永明／攝影