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影／賴清德總統與蘇巧慧三芝參香 賴總統讚蘇巧慧很會爭取經費

攝影中心／ 記者蘇健忠／新北即時報導

賴清德總統與民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午一起到新北市三芝區「小基隆福成宮」參香祈福，蘇巧慧致詞時表示當選後會推動「三芝大拜拜」復興，成為北台灣重要節慶，兼具年輕化、藝術性。蘇巧慧接著表示三芝高齡化嚴重，有機會促成北海岸新醫院，並引進智慧醫療、長照樂活基地等新興產業，還要讓淡海科技城引進科技，延續到三芝，創造就業機會。

賴清德總統隨後稱讚蘇巧慧很聰明，很會爭取經費，當初淡江大橋是由蘇巧慧與前立委呂孫綾共同向時任行政院長的賴清德爭取追加新台幣 58 億元的經費支持，最終獲得中央行政團隊同意，才得以保留札哈·哈蒂（Zaha Hadid）的世界級原設計並順利發包。賴清德總統表示自己是「北海岸第二個總統」，第一個是李登輝，隨後稱讚蘇巧慧很聰明會是好的新北市長，並呼籲大家要讓蘇巧慧高票當選。

賴清德總統（前排右）與民進黨新北市長候選人蘇巧慧（前排左）上午一起到新北市三芝區「小基隆福成宮」參香祈福，賴清稱讚蘇巧慧很會爭取經費，當初淡江大橋追加新台幣 58 億元的經費就是她跟前立委呂孫綾共同爭取。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（前排右）與民進黨新北市長候選人蘇巧慧（前排左）上午一起到新北市三芝區「小基隆福成宮」參香祈福，賴清稱讚蘇巧慧很會爭取經費，當初淡江大橋追加新台幣 58 億元的經費就是她跟前立委呂孫綾共同爭取。記者蘇健忠／攝影

賴清德總統（前排左五）與民進黨新北市長候選人蘇巧慧（前排左四）上午一起到新北市三芝區「小基隆福成宮」參香祈福。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（前排左五）與民進黨新北市長候選人蘇巧慧（前排左四）上午一起到新北市三芝區「小基隆福成宮」參香祈福。記者蘇健忠／攝影

賴清德總統（後排左二）與民進黨新北市長候選人蘇巧慧（後排左一）上午一起到新北市三芝區「小基隆福成宮」參香祈福，蘇巧慧致詞時表示當選後會推動「三芝大拜拜」復興，成為北台灣重要節慶。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（後排左二）與民進黨新北市長候選人蘇巧慧（後排左一）上午一起到新北市三芝區「小基隆福成宮」參香祈福，蘇巧慧致詞時表示當選後會推動「三芝大拜拜」復興，成為北台灣重要節慶。記者蘇健忠／攝影

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